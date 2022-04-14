أستراليا تفرض عقوبات جديدة على 14 شركة روسية

فرضت أستراليا، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على 14 شركة رئيسية في روسيا، من بينها شركات "غازبروم" و"ترانس نفط" و"روستيليكوم" و"روسهيدرو".

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنه وفقا لقائمة محدثة بالأفراد والكيانات القانونية الخاضعة للعقوبات على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الإسترالية، فُرضت عقوبات أيضا على شركات " كاماز" و"الشركة المتحدة لبناء السفن"، و"سيفماش و"ألروسا" و"سوفكومفلوت"، و"السكك الحديدية الروسية" وغيرها من الشركات.

يُذكر أن الدول الغربية فرضت على روسيا العديد من العقوبات، وذلك ردًا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.