وزير الري يكشف آخر نتائج تأهيل الترع المتعبة والمساقي

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ حزمة مشروعات كبرى حاليا فى مجال إعادة استخدام المياه وعلى رأسها الموقف التنفيذى لمشروع المسار الناقل للاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، والاستفادة من مصارف شرق الدلتا من خلال محطة بحر البقر.

وأشار إلى أن دول عديدة طلبت الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال المياه، بالإضافة لمشروعات التعاون الثنائي العديدة المنفذة مع الدول الإفريقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات والإدارات المركزية بالوزارة، ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

واستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، حيث وجه الدكتور عبدالعاطي بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٨٨٢ كيلومترًا، وجارٍ العمل في ترع بأطوال ٤١٠٧ كيلومتر أخرى، لافتًا إلى توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع، بأطوال ٢٩٠٩ كيلومتر، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى ١١٨٩٨ كيلومترًا، كما تم تأهيل ٦٥ كيلومترًا من المساقى حتى تاريخه.