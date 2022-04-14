لأول مرة.. الصحة تعلن خلو مستشفيات قنا من مرضى فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان خلو كافة مستشفيات محافظة قنا من مرضى فيروس كورونا، لأول مرة منذ بداية الجائحة، وذلك ضمن مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى سلبية جميع نتائج التحاليل الخاصة بعينات الـ "PCR" التي تم إجراؤها للمشتبه بهم والمسافرين على مدار الـ 15 يوما الماضية بالمحافظة، لافتًا إلى أن ارتفاع نسب تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز.

ومن جانبه أكد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، سلبية جميع نتائج تحاليل عينات الـPCR للمرضى بالأقسام الداخلي والرعاية المركزة بالمستشفيات والبالغ عددهم 48 حالة، حيث بلغت حالات الأقسام الداخلي 33 حالة، والرعاية المركزة 15 حالة.

ولفت “تاوضروس” إلى ارتفاع نسب تطعيمات المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالمحافظة، حيث بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح مليون و354 ألف و634 مواطنا، بينما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 944 ألفا و885 مواطنا، والجرعة التنشيطية 59 ألفا و958 مواطنا، مؤكدًا على ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

كما وجه "تاوضروس" الشكر لكافة الفرق الطبية بالمحافظة اللذين بذلوا قصارى جهدهم خلال الفترة الماضية للتصدي الجائحة وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بكافة المستشفيات، مقدما التحية والإجلال لشهداء الفرق الطبية الذين تفانوا وضحوا من أجل المريض المصري.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.