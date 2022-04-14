الخميس 14 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لأول مرة.. الصحة تعلن خلو مستشفيات قنا من مرضى فيروس كورونا

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان خلو كافة مستشفيات محافظة قنا من مرضى فيروس كورونا، لأول مرة منذ بداية الجائحة، وذلك ضمن مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى سلبية جميع نتائج التحاليل الخاصة بعينات الـ "PCR" التي تم إجراؤها للمشتبه بهم والمسافرين على مدار الـ 15 يوما الماضية بالمحافظة، لافتًا إلى أن ارتفاع نسب تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز.

ومن جانبه أكد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، سلبية جميع نتائج تحاليل عينات الـPCR للمرضى بالأقسام الداخلي والرعاية المركزة بالمستشفيات والبالغ عددهم 48 حالة، حيث بلغت حالات الأقسام الداخلي 33 حالة، والرعاية المركزة 15 حالة.

ولفت “تاوضروس” إلى ارتفاع نسب تطعيمات المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالمحافظة، حيث بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح مليون و354 ألف و634 مواطنا، بينما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 944 ألفا و885 مواطنا، والجرعة التنشيطية 59 ألفا و958 مواطنا، مؤكدًا على ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

كما وجه "تاوضروس" الشكر لكافة الفرق الطبية بالمحافظة اللذين بذلوا قصارى جهدهم خلال الفترة الماضية للتصدي الجائحة وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بكافة المستشفيات، مقدما التحية والإجلال لشهداء الفرق الطبية الذين تفانوا وضحوا من أجل المريض المصري.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة خلو مستشفيات قنا مرضى فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

القبض على حكم مباراة الأهلى والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا

حقيقة تهديد إيهاب جلال بالاستقالة من تدريب منتخب مصر

أخبار فاتتك|الحكم على 12 متهما في «أحداث ذكرى يناير» واكتشافات نفطية مهمة في مصر

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

الموارد المائية تخصص 2,70 مليار جنيه لمواجهة أخطار السيول على المحافظات

وفاة صفاء أبوالسعود.. أستاذ إعلام يكشف حقيقة «الخبر الصادم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

خالد عكاشة

الغاز الإسرائيلى وفرص التعويض لأوروبا

أحمد المريخي

فى تسلُّم «القاهرة» راية «عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى»

محمد العسيري

يا مجاور ألف مدنة ورزقك بالحلال

ماجد حبته

حين حاولوا اختطاف الشباب

د هند جاد

رمضان النصر.. جرس كنيسة وأذان العصر

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

"كاسر الأمواج".. ما أهداف العملية الإسرائيلية فى الضفة الغربية؟

«التعاون الإسلامى» تدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

فلسطين تدين قتل الاحتلال مستشارًا قانونيًا لهيئة مكافحة الجدار والاستيطان