اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل «طالب الرحاب»

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس الحكم على المتهمين في قضية قتل طالب الرحاب والتمثيل بجثته بدفنه في مطبخ شقة في منطقة الرحاب.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد قررت بإحالة المتهم الرئيسي "أشرف.ح" 55 سنة، صاحب مكتب مقاولات، والد «حبيبة» خطيبة المجني عليه للمفتي لأخذ رأيه في إعدامه

والمتهمون كلا من: أشرف حامد رجب 55 سنة صاحب مكتب مقاولات " محبوس" وحبيبة أشرف حامد 20 سنة طالبة بالجامعة البريطانية ومحمد يحيى النحلاوى " سورى الجنسية " 20 سنة يعمل سائق ، وباسم محمد نشأت 40 سنة رئيس مجلس إدارة شركة رواج للاستيراد والتصدير ، وسيد رمضان وشهرته " سيد سيكا" 40 سنة سائق و مجدى عبد السلام 40 سنة سفرجى ووليد حربى 32 سنة سائق وأحمد حربى 21 سنة عامل.

يصدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، ومعتصم أحمد برديس وحسام الدين فتحى.

كان النائب العام السابق أحال المتهمين "أشرف.ح" 55 سنة، صاحب مكتب مقاولات، وابنته "حبيبة" 20 سنة طالبة، و"محمد. ى" 20 سنة "سائق"، و"باسم. م "رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و"سيد. ر" وشهرته "سيكا" 40 سنة سائق، و"مجدي. ع" 40 سنة "سفرجي"، و"وليد. ح" 32 سنة "سائق"، وشقيقه "أحمد" 21 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات.



وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، وقتلوا بسام أسامة محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه، بها وأعد صندوقا خشبيا وحبالا وشريطا لاصقا بينما قام باقي المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم في الجريمة.