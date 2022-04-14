رسميا.. التعليم تعلن جدول موحد امتحان المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائى

تعلن وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني عن جدول المهام الأدائية لطلاب، الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١، على أن تبدأ امتحانات المهام الأدائية من يوم الاثنين ١٨/ ٤/ ٢٠٢٢ وحتى الأربعاء ٢٠/ ٤/ ٢٠٢٢ على أن يكون زمن أداء المهمة حصتين، ويقوم الموجه الأول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة (كلٌ في تخصصه).

وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات بشأن ضرورة استخدام معلمي، وتلاميذ الصف الرابع الابتدائي منصة LMS.

وأعلنت الوزارة عن إتاحة برنامجي (العلوم والرياضيات) بنسختيهما (المطبوعة، والرقمية على منصة LMS)؛ لضمان تحقيق أفضل مستويات التحصيل المعرفي المطلوب، وتتويجًا لدخول مصر مرحلة الإتاحة الرقمية لمناهجها، والتوسع فيها، واتساقًا مع معالم الجمهورية الجديدة، ورؤية مصر 2030.

ووجهت الوزار بضرورة الالتزام بما يلى:

ـ تحقيق الاستفادة المثلى، مما تم توفيره من برامج دولية، عالية المستوى، لإضفاء تجربة ناجحة، وفريدة على رحلة تعلم أبنائنا بالصف الرابع الابتدائي لبرنامجي (العلوم، والرياضيات).

- استخدام معلمي، وتلاميذ الصف الرابع الابتدائي لمنصة LMS، مع التأكيد المستمر على أهمية المتابعة والوصول إلى البرامج الرقمية المجانية المتاحة باللغة العربية، وذلك من خلال الروابط التالية:

رابط التسجيل على منصة LMS https://bit.ly/EKBLMS

لمشاهدة الفيديو التعريفي للرياضيات: https://bit.ly/P4TBM

لمشاهدة الفيديو التعريفي للعلوم:

https://bit.ly/P4TBT

جاء ذلك في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مفاهيم المنظومة التعليمية الجديدة منذ إطلاقها عام 2018، مستهدفه إعداد جیل مبتكر، وقادر على فهم الاختلافات وتقبلها، والإحاطة بالقضايا المحلية والدولية، والمنافسة عالميًا، وسعيًا نحو استكمال بناء نظام تعليمي متميز، يرقى إلى معايير الجودة العالمية، ويتفق مع المكانة الرفيعة التي تستحقها مصر على المستوى الدولي.