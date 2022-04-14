إيناس عبدالدايم تفتتح فعاليات برنامج «أهلا رمضان» بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، فعاليات برنامج "أهلا رمضان" الذى ينظمه المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، ممثلا فى المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

كما سلمت عبد الدايم جوائز الفائزين بمسابقة “القاهرة في عيون أطفال العالم الإسلامى” وعددهم 40 طفلا من 11 دولة هى: أذربيجان، الأردن، باكستان، بنجلاديش، روسيا، فلسطين، قطر، اليمن، الهند، تونس والصين، والتى تأتى ضمن فعاليات الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي 2022، وذلك بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وقالت إيناس عبد الدايم، إن برنامج "أهلا رمضان" يأتى ضمن خطوات الاهتمام بالطفل وتنشئة أجيال جديدة واعية قادرة على استكمال مسارات التنمية والبناء.

وأشارت إلى أن البرنامج يشمل العديد من الأنشطة المميزة التى تشارك بها مختلف قطاعات الوزارة وتضم كافة أشكال الفنون والإبداع إلى جانب عدد من الفعاليات الخاصة باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي، مؤكدة أن احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان تمتد إلى كافة المواقع التابعة على مستوى الجمهورية وتخاطب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية .

ــ اختيار القاهرة يؤكد مكانة المدينة العريقة

وفي كلمته قال الدكتور هشام عزمي إن برنامج "أهلا رمضان" هذا العام يتميز بمواكبته للاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي التى تؤكد مكانة المدينة العريقة وأثرها الحضاري التاريخى.

وتابع أن المسابقة الحالية جاءت مواكبة لهذا الحدث الدولى الهام وتهدف إلى تعريف أطفال دول العالم الإسلامى بصورة القاهرة التاريخية.

وأوضح أن حي السيدة زينب أحد مقرات المبدعين والمفكرين، مؤكدا تواصل تميزه من خلال فوز عدد من أبناء حديقته الثقافية في مسابقات دولية، ووجه التحية والشكر لكل من ساهم فى تنفيد الفعاليات.

من جانبه، رحب الكاتب محمد ناصف بالحضور وقال إن حديقة السيدة زينب شهدت تطورا في السنوات الأخيرة باتت مزارا لكل أطفال مصر بعد أن باتت تعمل على مدار اليوم، ثم استعرض تفاصيل مسابقة القاهرة في عيون أطفال العالم الإسلامي والتى شارك بها أطفال من 14 دولة تتمحور أعمالهم حول القاهرة التاريخية.

وكان حفل الافتتاح قد تضمن مسرحية “رمضان جانا”، من إخراج صلاح لبيب من عروض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إلى جانب ركن “السيرة الهلالية” من تنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة وفقرة لفريق كورال أطفال ذوى الهمم بقصر ثقافة روض الفرج، معرض “القاهرة في عيون أطفال العالم الإسلامي”، استعراض “الأراجوز” من المدرسة المتخصصة بالحديقة، أوبريت “أهلا رمضان” من إنتاج المركز، وتوزيع جوائز مسابقة القاهرة في عيون أطفال العالم الإسلامي.

كما شهد الحفل أيضًا انطلاق برنامج "حدوتة مصرية" على المسرح الصغير مع الشاعر أحمد سويلم والشاعر عبده الزراع والدكتور رمضان عبد الرازق من مجلس الشئون الإسلامية مع الشاعر الصغير ساجد عبد الفتاح الفائز في جائزة المبدع الصغير والفائز في مسابقة السفير الصغير للصين، ومسرحية العرائس أراجوز وأراجوزتا التي أنتجها المركز في الاحتفال بيوم الأراجوز، ورش متنوعة للفنون التشكيلية والحكي ودمج ذوى القدرات الخاصة بالإضافة إلى معرض للفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، ومعرض الحرفي الصغير، ومعرض كتب وإصدارات المركز، إلى جانب عرض لفرقة "كذالون" للعرائس والمسرح الأسود، وعرض لفريق ذوي الهمم من أبناء الحديقة الثقافية، وعروض السيرك القومي.