الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفاصيل سقوط 3 شهداء فى الأراضى الفلسطينية برصاص الاحتلال

مواجهات مع الاحتلال
مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى

عقب أسابيع من العمليات المتفرقة التى وقعت فى إسرائيل وأسفرت عن وقوع عدد من القتلى والمصابين من المستوطنين، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء بقتل 3 فلسطينين برصاصها فى أماكن متفرقة من الضقة الغربية المحتلة.

واستشهد طفل فلسطينى يبلغ من العمر 14 عاما في بيت لحم، كما استشهد شابان آخران في نابلس ورام الله.

وفى كفر لاقف فى قلقيلية، استشهد الشاب محمد حسن محمد عساف محامى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان شمال الضفة الغربية، وأصيب 33 اخرون بالرصاص الحي والمطاط، بينهم حالة حرجة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب عساف بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال العدوان على مدينة نابلس صباح اليوم.

وصرح مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن تسعة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، و12 بالمطاط، وأربعة مواطنين بحروق جراء إصابتهم بقنابل غاز، إضافة إلى تسعة شبان بعد أن دعستهم دوريات احتلالية، و81 آخرين بحالات اختناق، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط قبر يوسف، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأوضح جبريل أن أربعة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم برصاصة في الصدر وحالته خطيرة، وثمانية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم إصابة في العين، و47 آخرين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا، جنوب نابلس.

وغرب بيت لحم، استشهد فتى، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في قرية حوسان، عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال بصورة حرجة، خلال مواجهات اندلعت في منطقة المطينة عند الشارع الرئيس للمدخل الشرقي للقرية.

وتركت قوات الاحتلال الفتى ينزف، ولم تسمح للطواقم الطبية بالاقتراب لتقديم الإسعافات الأولية له حتى ارتقى شهيدا، لافتة إلى أن الاحتلال احتجز جثمان الفتى ونقله في إحدى مركباته العسكرية.

وفى سلواد شمال رام الله والبيرة، استشهد الشاب وأصيب 11 مواطنا على الأقل في مواجهات متواصلة منذ ساعات، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب عمر محمد عليان بعد إصابته برصاصة حي في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على بلدة سلواد شمال شرق رام الله والبيرة.

إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي الضقة الغربية المحتلة بيت لحم رام الله

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وائل لطفي

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