الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة: إغلاق الغاز عن منطقة كوبرى أبوغزالة لمنع امتداد الحريق

حريق
حريق

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من السيطرة على حريق كوبري أبوغزالة دون أى إصابات أو وفيات، كما قامت شركة الغاز بإغلاق مصادر الغاز لمنع امتداده ويجرى حاليًا القيام بأعمال التبريد.

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة موقع كسر ماسورة الغاز أسفل مطلع كوبرى أبوغزالة تقاطع شارع الطاقة مع شارع النصر بحى شرق مدينة نصر .

ومن ناحيته صرح اللواء إبراهيم عوض، مسئول غرفتي إدارة الأزمات والمتابعة المركزية والمتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، بأن سبب الحريق أسفل كوبري الماظة جاء بسبب كسر في ماسورة غاز خلف النادي الأهلي مطلع كوبري أبو غزالة تقاطع شارع النصر مع شارع الطاقة.

وأوضح عوض، في تصريحات لـ "الدستور"، أنه تم الإطفاء والسيطرة على الحريق ولا يوجد أي إصابات ناتجة من آثار الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية في القاهرة بـ5 سيارات إطفاء لإخماد حريق ماسورة الغاز بجوار كوبري ألماظة.

وشب حريق، مساء اليوم، بماسورة غاز أسفل كوبري ألماظة بمنطقة مصر الجديدة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بماسورة غاز أسفل كوبرى ألماظة بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مصحوبة بسيارات إطفاء وإسعاف وجارٍ محاصرة النيران وإخمادها.

حريق كوبري الماظة تبريد الموقع محافظ القاهرة قوات الحماية المدنية أخبار محافظة القاهرة

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