محافظ بنى سويف يطالب رؤساء المدن والقرى بالتواجد بالقرب من المواطنين

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى على أهمية التواجد بالقرب من المواطنين والوقوف على احتياجاتهم ومشكلاتهم والعمل بحسب المتاح من إمكانات على توفيرها وحلها، وعدم ترك المشكلة حتى تتفاقم من خلال سرعة التعامل والتجاوب مع شكاوى المواطنين وسرعة عرضها في حالة عدم القدرة على الحل وإعلام المواطن بما تم تنفيذه والحرص بأن يكون المواطن نفسه شريكاً في الحل.

وأكد محافظ بني سويف على أهمية متابعة المشروعات الجاري تنفيذها وأنه لا يكتفي المسئول بالتقارير اليومية، مع أهمية التنسيق الدائم مع الجهات المعنية والمنفذة لتذليل العقبات أولا بأول، لافتا إلى أن المحرك الأساسي هو عدم إهدار جنيه واحد تنفقه الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطن.

جاء ذلك خلال اجتماعه استغرق أكثر من 3 ساعات برؤساء مدن وقرى: "الواسطى وناصر وبني سويف"، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الهامة في القطاعات والمرافق الحيوية التي تتماس مع احتياجات المواطنين ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية، ومستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وملف التعامل مع شكاوى ومطالب المواطنين وملفات التصالح والتقنين وغيرها.

وناقش الاجتماع جاهزية المحافظة لاستقبال موسم توريد الأقماح المحلية، وتمت الإشارة إلى الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الملف الحيوي، حيث تم استعراض مكونات الخطة التي أعدتها المحافظة لإنجاح موسم التوريد، وتضمنت إعداد حصر للمساحات المنزرعة بالقمح بمراكز المحافظة وتحديد كميات المتوقع إنتاجها، وعمل حملات توعوية لحث المزارعين علي التوريد لمواقع التوريد الحكومية لزيادة الكميات الموردة من القمح المحلي، وتحديد السعات التخزينية المتاحة لدى جهات التسويق، والوقوف على مدى صلاحيتها ومطابقتها لمعاير التخزين وتم تحديد السعات التخزينية لكل منها، وتوزيع الكميات المتوقع انتاجها من القمح بالطن علي السعات التخزينية المتاحة بكل مركز مع مراعاة البعدين المكاني والأمني والزمني.