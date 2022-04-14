الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن: تنفيذ برامج توعوية عن أضرار المخدرات فى 409 قرى

وزيرة التضامن نيفين
وزيرة التضامن نيفين القباج

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم افتتاح وتشغيل "5 بيوت" للتطوع بجامعات "القاهرة - حلوان - سوهاج - الزقازيق - جنوب الوادي"، بهدف توعية ما يقرب من ( 150 ألف) طالب وطالبة سنوياً،  ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" وعلاج مرضى الإدمان مجانا.    

كما تم إطلاق مبادرة "قرية بلا إدمان" ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" باستهداف  “409 قرى”.

كذلك وفي إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بالتنمية الاجتماعية للأسر بالمناطق السكنية المطورة تم تنفيذ برنامج الحماية من المخدرات بهذه المناطق ومن خلاله تم إجراء "147 ألف" زيارة منزلية للأسر بمناطق "الأسمرات – بشاير الخير – المحروسة – روضة السيدة – حدائق أكتوبر – المناطق المطورة بحي الضواحي ببورسعيد"، وكذلك المناطق المحيطة بها من خلال "250 متطوعا" وكنتيجة لهذه الزيارات المنزلية تردد ما يزيد عن (8 آلاف) مريض إدمان على عيادات صندوق مكافحة الإدمان بهذه المناطق وتم تقديم كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المشاركة التطوعية من النجم الدولي محمد صلاح في المرحلة الجديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" تم  الإعداد لتنفيذها على مستوى الفكرة الإبداعية وتطوير وتنفيذ المحتوى على مدار الشهرين الماضيين.

جاء ذلك خلال إطلاق نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي، وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ  وكبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.

وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي نيفين القباج برامج توعوية روضة السيدة وزارة التضامن بشاير الخير مرضى الإدمان

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