محافظ الوادى الجديد يكرم الأمهات المثاليات (صور)

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بحفل الإفطار الجماعي الذي نظمته مديرية التضامن الإجتماعي والجمعية الشرعية بالخارجة لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، بحضور ٦٠٠ طفل من الأيتام وذوي الهمم بحديقة ٣٠ يونيو بالخارجة.

وأكد المحافظ على سعادته بهذا اللقاء لتكريم النماذج المشرفة لتضحية وكفاح المرأة المصرية، مثمنًا التعاون المثمر والشراكة الفاعلة بين أجهزة الدولة والمؤسسات الأهلية لرعاية الفئات الأولى بالرعاية من الأيتام وذوي الهمم بهدف دمجهم فى المجتمع، وتوفير فرص حياة كريمة لهم.

وقام "الزملوط" بتكريم وتسليم شهادات التقدير للأمهات المثاليات على مستوى المحافظة ومركزي الخارجة وباريس، وهن السيدة توتو محمود قطامش الأم المثالية على مستوى المحافظة، والسيدة قدرية عوض أزهري الأم المثالية على مستوى مركز الخارجة، والسيدة فاتن سيد آدم الأم المثالية على مستوى مركز باريس، على أن يتم تكريم الأمهات المثاليات بباقي المراكز في إحتفاليات مماثلة بكل مركز.