فوائد عسل النحل.. أسرع الوصفات لخسارة الوزن وتفتيت الدهون

يعتبر الحصول على جسم رشيق من الأحلام التي تراود الكثيرين، حيث تنتشر الكثير من الحميات الغذائية، التي تساعدك على ذلك، وقد تتضمن عسل النحل، فهل هو مفيد في عملية إنقاص الوزن؟.

تنطبق فوائد العسل على معظم برامج إنقاص الوزن، فإذا كنت تحاول إنقاص وزنك ، يمكن أن يكون العسل مفيدًا، يمكنك تجربة العسل مع الليمون أو القرفة أو الزنجبيل.

أكد الأطباء بموقع "organicfacts" الخاص بالتغذية، أنه من المعروف أن العسل يحرك الدهون المخزنة، فعندما يتم حرق هذه الدهون لتوفير الطاقة لأنشطتك اليومية، ستلاحظ انخفاضًا تدريجيًا في وزنك.

وأوضح الأطباء، أنه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، قد لا يساعد العسل في تقليل مخاطر الإصابة باضطرابات القلب والأوعية الدموية فحسب، بل قد لا يزيد أيضًا من وزن الجسم، فوفقًا لبحث نُشر في مجلة Scientific World Journal، إلى جانب النشاط البدني المنتظم والنظام الغذائي المتوازن، يمكن أن يساعدك على عيش حياة أكثر نشاطًا وصحة.

وأكد الخبراء، أن العسل يوفر الماء والطاقة والألياف والسكر والفيتامينات والمعادن المختلفة، فهو يحتوي على معادن مثل الحديد والصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور والزنك والكالسيوم.

كيف يكون العسل جيدًا لخسارة الوزن؟

أكد الأطباء، أن تناول الثوم المغمور في العسل قد يعزز فقدان الوزن، حيث يقترح أن إبقاء الثوم مغموسًا في العسل، ثم تناول فص واحد يوميًا قبل الإفطار يمكن أن يساعد في محاربة السمنة.

وقد يساعد العسل في إنقاص الوزن عند تناوله مع الماء الفاتر وعصير الليمون، فالكثير من الناس يشربون هذا في بداية يومهم كوسيلة لتحفيز فقدان الوزن.

كما يحتوي العسل على 26 من الأحماض الأمينية والعديد من الفيتامينات والمعادن القيمة، والتي يمكن أن يفيد الكثير منها عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

يعتبر عسل النحل بديل جيد للسكر، حيث يمكن استخدامه في المشروبات المختلفة مثل الشاي وعصير الليمون، ومن بين المواد الغذائية الأخرى، يمكن استخدامه في الحلويات والفطائر بدلًا من السكر.

وأشار الخبراء، أنه يجب أن يركز برنامج إنقاص الوزن الخاص بك على ضمان المدخول المناسب لجميع العناصر الغذائية وليس فقط تقليل تناول السعرات الحرارية، علاوة على ذلك ، يجب عليك أيضًا زيادة السعرات الحرارية التي تحرقها يوميًا من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام جنبًا إلى جنب مع اتباع نظام غذائي صحي لتحقيق النتيجة المرجوة.

فقدان الوزن هو عملية تدريجية، لا تبحث عن الاختصارات لأنها قد تكون ضارة، استشر دائمًا اختصاصي تغذية مؤهل للحصول على خطة وجبات مناسبة.