رفع 45 طن مخلفات.. وصيانة وتركيب 15 كشاف إنارة بقرى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتوازي مع أعمال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة بالقرى التابعة لها وقامت برفع 45 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي وصيانة وتركيب 15 كشاف إنارة ولمبة ليد جديدة.

قال أحمد عمران رئيس الوحدة المحلية بقرية بني أحمد الغربية إن قسم الإنارة العامة قام بصيانة أعمدة الإنارة وصيانة وتركيب لمبات ليد وتغيير الكشافات بجزيرة بني أحمد الشرقية لتيسير حركة سير المواطن والحد من انتشار الحوادث المرورية.

وأوضح حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية بقرية دمشير، أن قسم البيئة بالقرية قام بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة وقام برفع 20 طن مخلفات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية ومن أمام الوحدة الصحية ومن جانب كوبرى ادمو ومن جانب المدارس ومن مدخل طريق ادمو التابع للوحدة المحلية بدمشير حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا.

وأضاف عادل عوض رئيس الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل أن قسم البيئة بطوخ الخيل قام برفع 25 طن قمامه من قريه طوه حفاظا على البيئة وحياة المواطنين تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا وتيسير حركة المواطنين.

وأشار رئيس القرية أن قسم الإنارة بالقرية قام بصيانة 10 كشافات بطريق عزبة سعد التابع لقرية طوخ الخيل وتركيب 5 لمبات ليد جديدة.