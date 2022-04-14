الخميس 14 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

12 ألف مستفيد من الخدمة الطبية لغير القادرين بدمياط

الخدمات الطبية في
الخدمات الطبية في دمياط

قامت إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بدمياط، بقيادة الدكتورة دينا أبو صير والدكتورة رانيا الديب مشرفة برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بتقديم خدماتها الصحية ل١٢٥١٩ منتفع خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ ،حيث يستهدف البرنامج المواطنين المستحقين لبرامج الدعم النقدي والذي يتمثل في منتفعي برنامج “تكافل وكرامة” والضمان الاجتماعي.

و تبدا خدمات البرنامج من تقديم خدمة الكشف والفحوصات الشاملة ويتضمن جميع العمليات الجراحية والتي تصل إلى زراعه الأعضاء، وتتحمل الدولة التكلفة كامله دون تحمل المواطن أي أعباء مالية.

 

ومن أمثلة الخدمات المقدمة بالبرنامج : عمليات الولادة، الأجهزة التعويضية، جلسات غسيل الكلى، جلسات العلاج الطبيعي، قسطرة القلب، زرع القرنية، وترقيع طبلة الأذن، زرع عدسات العين، إزالة المياه البيضاء والزرقاء وزراعة الأعضاء، واذا كان المنتفع يحتاج لخدمة صحية غير مقدمة بمحافظة دمياط يقوم القائمين على البرنامج بتوفير الخدمة للمواطن من خلال أقرب مكان يتم فيه تقديم الخدمة المطلوبة بأقرب محافظة.

 
و يتم ذلك ضمن الخطة العامة للدولة لرفع المعاناة عن كاهل محدودي الدخل.

دمياط إقليم محافظة دمياط أحداث دمياط صحة دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

وفاة صفاء أبوالسعود.. أستاذ إعلام يكشف حقيقة «الخبر الصادم»

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

أول فيديو للحظة اشتعال النيران فى «ماسور غاز ألماظة»

صفاء أبو السعود تنفي لـ«الدستور» شائعة وفاتها: «أنا بخير والحمدلله»

تبدأ 22|جدول مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2022

الاختيار 3.. تسريب لـ خيرت الشاطر: رفضنا تعريض مصلحة إسرائيل للخطر.. إحنا مش فى حرب مع حد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

خالد عكاشة

الغاز الإسرائيلى وفرص التعويض لأوروبا

أحمد المريخي

فى تسلُّم «القاهرة» راية «عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى»

محمد العسيري

يا مجاور ألف مدنة ورزقك بالحلال

ماجد حبته

حين حاولوا اختطاف الشباب

د هند جاد

رمضان النصر.. جرس كنيسة وأذان العصر

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

"كاسر الأمواج".. ما أهداف العملية الإسرائيلية فى الضفة الغربية؟

«التعاون الإسلامى» تدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

فلسطين تدين قتل الاحتلال مستشارًا قانونيًا لهيئة مكافحة الجدار والاستيطان