12 ألف مستفيد من الخدمة الطبية لغير القادرين بدمياط

قامت إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بدمياط، بقيادة الدكتورة دينا أبو صير والدكتورة رانيا الديب مشرفة برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بتقديم خدماتها الصحية ل١٢٥١٩ منتفع خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ ،حيث يستهدف البرنامج المواطنين المستحقين لبرامج الدعم النقدي والذي يتمثل في منتفعي برنامج “تكافل وكرامة” والضمان الاجتماعي.

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و تبدا خدمات البرنامج من تقديم خدمة الكشف والفحوصات الشاملة ويتضمن جميع العمليات الجراحية والتي تصل إلى زراعه الأعضاء، وتتحمل الدولة التكلفة كامله دون تحمل المواطن أي أعباء مالية.

ومن أمثلة الخدمات المقدمة بالبرنامج : عمليات الولادة، الأجهزة التعويضية، جلسات غسيل الكلى، جلسات العلاج الطبيعي، قسطرة القلب، زرع القرنية، وترقيع طبلة الأذن، زرع عدسات العين، إزالة المياه البيضاء والزرقاء وزراعة الأعضاء، واذا كان المنتفع يحتاج لخدمة صحية غير مقدمة بمحافظة دمياط يقوم القائمين على البرنامج بتوفير الخدمة للمواطن من خلال أقرب مكان يتم فيه تقديم الخدمة المطلوبة بأقرب محافظة.



و يتم ذلك ضمن الخطة العامة للدولة لرفع المعاناة عن كاهل محدودي الدخل.