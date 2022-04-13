أيمن سليم عن «دايما عامر»: الناس عاجبهم إن العمل هادف

أعرب الكاتب والسيناريست أيمن سليم عن سعادته وحماسه الشديد لعرض باقي الحلقات من مسلسل "دايما عامر" والذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2022، عبر عدد مختلف من القنوات الناقلة له من بينها قناة “الحياة”، بالإضافة إلى عرضه من خلال منصة "watch it".

وتابع سليم في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "ردود الأفعال كلها إيجابية فى ناس عاجبهم تغيير جلد مصطفى شعبان وإنه عامل دور جديد عليه، وفى ناس عاجبهم إن العمل هادف".

وأضاف: "الناس مبسوطة جدًا بأن مسلسل" دايما عامر" يناقش قضايا مهمة خاصة بفئات عمرية مختلفة وكل هذا في إطار اجتماعي كوميدي"، مشيرًا إلى سعادته الكبيرة بتفاعل وزير التربية والتعليم مع المسلسل ونجاح الرسالة من وراءه.

واستطرد الكاتب والسيناريست أيمن سليم: "مبسوط من تفاعل الناس مع ظهور الطفل مهند عماد، الملقب بسفير الطفولة ومن أبناء احتفالية "قادرون باختلاف"، ووعده مصطفى شعبان إنه هيمثل معاه فى المسلسل بناء على طلب الطفل وفعلًا مصطفى وفى بوعده والحقيقة إن دور مهند فى المسلسل ماكنش مقحم أبدًا إحنا بالفعل كنّا محتاجين نسلط الضوء على ذوى الهمم ونطالب بحقوقهم فى ممارسة أى أنشطة مدرسية أو رياضية أو فنية من غير أى تفرقة".

مسلسل دايما عامر

ويلعب الفنان مصطفى شعبان شخصية «الأستاذ عامر» وهو يعمل مشرف اجتماعي في مدرسة، بينما تلعب النجمة لبلبة دور «الأستاذة زهرة» مديرة المدرسة، بينما يقوم الفنان عمرو عبد الجليل بدور «مستر أبوالوفا» كما تجسد الفنانة ميرنا نورالدين بدور «ميس فدوى» سينتيا خليفة «ميس ماهيتاب»، ويلعب كريم عفيفي دور «مستر نوفل»، وسما إبراهيم «ميس همت»، وأحمد الشامي «مستر شريف»، والمسلسل من كتابة أيمن سليم، ومايكل تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والمسلسل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف علي الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.