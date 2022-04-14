لليوم الثانى على التوالى.. أحمد صفوت «تريند» تويتر بمسلسل المشوار

احتل الفنان أحمد صفوت اليوم وأمس ترتيب ضمن قائمة تريند تويتر بهاشتاج “أحمد صفوت المشوار” بعد عرض المشهد الذي غني خلاله لأول مره بصوته أغنية “يا تمر حنة” و"ليالينا" بالطريقة الشعبية الأمر الذي لاقي إعجاب كثير من الجمهور إشادة منهم بصوته و أداءه.



أعلنت أحداث مسلسل المشوار عن سطوع نجم غاب عن الأنظار لفتره كبيرة ولكنه عاد بشكل مختلف.



الفنان “أحمد صفوت”، يشارك خلال هذا الموسم الدرامي الرمضاني 2022 بعملين مختلفين وهما المشوار بطولة محمد رمضان و دينا الشربيني و الآخر مسلسل انحراف بطولة روجينا.

مسلسل المشوار من إخراج “محمد ياسين” وتأليف “محمد فريد”.

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة​ dmc​ في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى​ قناة​ dmc​ دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

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