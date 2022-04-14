تحمى القلب وتخفف الوزن.. الفوائد الصحية للبازلاء السوداء

يحتار الكثير من النساء خلال شهر رمضان في إعداد وجبات الإفطار، خاصة في منتصف الشهر، حيث تسعى الكثير من ربات البيوت في أن تتضمن وجبة الإفطار كل ما لذ وطاب من طعام بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن اللازمة لتعويض الصيام.

وتعتبر البقوليات من الخيارات المتاحة لدى الكثير لوجبات الإفطار خلال شهر رمضان، ولعل أقلها انتشارًا هي اللوبيا، أو كما تعرف بـ" البازلاء ذات العيون السوداء" حيث يغفل البعض فوائد هذه النبتة، ففي السطور التالية يرصد خبراء التغذية بموقع "healthdigezt" الطبي المزايا الصحية لها خاصة بشهر الصيام.

فوائد مذهلة البازلاء ذات العيون السوداء

تعد هذه الحبة إضافة رائعة لنظام غذائي صحي، حيث يمكن أن تعمل كبديل رائع للبروتين والمكونات الأخرى ذات السعرات الحرارية العالية، فإليك بعض الفوائد الصحية لإقناعك:

تحتوي على نسبة عالية من الحديد، فالأشخاص الذين يفتقرون إلى الحديد غالبًا ما يكونون ضعفاء وغير مركزين، فالحديد مسؤول عن توصيل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

أكد الأطباء، أنه إذا كنت تفتقر إلى الحديد فسوف تعاني من ضعف العضلات والخمول والغثيان والإرهاق، فنصف كوب من البازلاء السوداء المعلبة يحتوي على 1.2 ملج من الحديد.

وأشار الباحثون، إلى أن اللوبيا، غنية بالألياف، حيث تعتبر الألياف من العناصر الغذائية الأساسية في الجسم، فهي ضروري لتنظيم مستويات الكوليسترول وحماية القلب.

ويساعد وجود ما يكفي من الألياف في الجسم في تخفيف الإمساك، كما تعمل الألياف أيضًا على إيقاف امتصاص الكوليسترول، مما يمنع الجسم من الإصابة بمشاكل في القلب، وهو مهم أيضًا في إنقاص الوزن، حيث يتم هضم الأطعمة الغنية بالألياف بشكل أبطأ، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

ونوه خبراء التغذية، بأن اللوبيا تحتوي على نسبة عالية من البروتين، فإذا كنت تحتاج إليه، فإن البازلاء السوداء هي مصدر رائع.

كما أنها مناسبة للنباتيين والأشخاص الذين لا يستهلكون اللحوم، فالبروتين مهم لتنمية العضلات وحماية الأظافر والجلد والشعر.

وأشار الأطباء أن اللوبيا، تحتوي على قدر كافٍ من البوتاسيوم، فهو مهم للحفاظ على مستوى ضغط الدم وحماية الجسم من احتمال الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يساعد البوتاسيوم أيضًا على نمو العظام والعضلات.