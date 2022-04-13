إشادات عالمية بالمونتير المصرى أحمد حافظ فى مسلسل «فارس الظلام» الأمريكى

أشاد المخرج المصري محمد دياب، بالحلقتين الثالثة والرابعة في مسلسله “فارس الظلام” الذي أنتجته شركة مارفل العالمية، وخصوصا بدور المونتير المصري أحمد حافظ الذي قام بعمل مونتاج الحلقتين.

وأضاف دياب أن شركة مارفل الأمريكية قد عبرت عن سعادتها بالعمل الذي قام به حافظ بل ووجهت الشكر لدياب أنه كان سببا في التعاون مع حافظ.

وكتب محمد دياب عبر صفحته قائلا: "أحمد حافظ هو مونتير الحلقة التالتة والرابعة.. مارفل منبهرة بشغله وكيفن فايجي رئيس مارفل شكرني إني عرفتهم عليه. رفعت راسي يا عبقري".

المسلسل تم تصويره بين المجر وأوروبا ومصر، وهو من بطولة أوسكار إيزاك وايثن هوك ومي كالماوي وعدد كبير من النجوم العالميين.

وينتمي المسلسل إلى نوعية أعمال الأبطال الخارقين، وشخصية "فارس الليل" صممها الكاتب دوج مونش، ورسمها الفنان دون بيرلين، وتدور حول بطل خارق وشخصيته في العالم العادي تُدعى مارك سبيكتور، عمل في البحرية الأمريكية، وتحول إلى العمل في وكالة المخابرات المركزية، وبعد أن ترك كلتا المنظمتين وعمل كمرتزق، إثر تعرضه للخيانة على يد مديره، تُرك يحارب الموت في الصحراء، في مهمة مرتزقة في مصر، فيما يتولى الكاتب جيرمي سلاتر الإشراف على فريق كتابة العمل.

العمل من إخراج الرباعى المخرج المصرى محمد دياب، وجاستن بنسون، وآرون مورهيد، وجورج كلونى، وقام بكتابة المسلسل الجديد دوج مونش، دون بيرلين، جيريمي سلاتر، جاك كيربي، وبـ مشاركة الراحل ستان لي من خلال كتاباته قبل وفاته.

ويقوم ببطولة مسلسل Moon Knight كل من أوسكار إسحق، إيثان هوك، جاسبارد أولييل، مي كالماوي.

ويدور المسلسل الجديد حول أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية السابق، الذى يعانى من اضطراب الهوية الانفصالية، ومن يمنح قوى خارقة من إله القمر المصرى؟ لكنه سرعان ما اكتشف أن هذه القوى المكتشفة حديثًا يمكن أن تكون نعمة ونقمة لحياته المضطربة.

كما أن العمل يأتى بلمسات مصرية، حيث يشارك المونتير المصرى أحمد حافظ فى المسلسل، بالحلقتين الثالثة والرابعة، واحدة من إخراج دياب والأخرى من إخراج الثنائى جاستن بنسون وآرون مورهيد.