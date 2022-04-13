مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى، ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى.

ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والتعليم والبحث العلمى، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

كما يناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س. ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 4/11/2021.

ويناقش خلال جلسته العامة الاثنين المقبل، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020 / 2021.

وينظر أيضا خلال الجلسة 50 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.

ويواصل خلال جلسته يوم الثلاثاء، مناقشة التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021.

ويقر المجلس خلال الجلسة قوانين الحساب الختامي وهي مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021.

- مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2020 / 2021 (وعددها 53 مشروعاً)

- مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2020 / 2021.

- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – المركز القومى للدراسات - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2020 / 2021