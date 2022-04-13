«CBC» توقع برتوكولا لعرض «زووم إفريقيا» فى دول القارة

وقعت شبكة "CBC" بروتوكول تعاون مع تلفزيون دولة مالاوي، لعرض برنامج "زووم أفريقيا" الذي تقدمه الإعلامية سالي عاطف.

كما وضع البرنامج خطة موسعة لعقد عدة بروتوكولات تعاون مع دول إفريقية أخرى، منها تنزانيا وزامبيا والسودان.

يأتي ذلك ضمن خطة عمل لإذاعة البرنامج في دول أفريقيا بالكامل، واستمرارًا للتعاون الإعلامي والثقافي مع دول القارة السمراء.

يذكر أن برنامج "زووم أفريقيا" بدأ موسمه الثاني، بعد تحقيق نجاح كبير في الموسم الأول ونسب مشاهدة عالية، إذ يهتم البرنامج بثقافة وتراث شعوب أفريقيا، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار وفتح أفق التعاون مع دول القارة السمراء، والتعريف بعاداتهم وتقاليدهم الفريدة من نوعها، عبر رحلات يقوم بها طاقم العمل داخل الدول الأفريقية.

ويغوص البرنامج من خلال فقراته المتنوعة في حياة الشعوب الإفريقية بكل تفاصيلها وما يتبعها من عادات غريبة تشتهر بها بعض القبائل التي لا زالت تتمسك بالتقاليد التاريخية الموروثة، وكذلك التطورات التكنولوجية الحديثة والطفرات الصناعية في بعض دول القارة التي حققت نموا اقتصاديا بنسب كبيرة خلال الأعوام الأخيرة.

كما تصحب مقدمة البرنامج المتابعين في جولات داخل القارة الأفريقية وزيارات لأهم المدن والأسواق والمناطق السياحية والمعالم التاريخية التي تشتهر بها القارة، مع إجراء مقابلات مع المسؤولين والمواطنين بتلك الدول.

ويعرض البرنامج فقرات ثابتة عن حياة الأفارقة في مصر ما بين حوارات مع السفراء في القاهرة أو جوانب من حياة الرعايا الأفارقة المتواجدين في مصر من أجل الدراسة أو العمل.

الأزياء الأفريقية، وأشهر الأكلات، سيكون لها فقرة مخصصة في كل حلقة من خلال التعرف على تفاصيل الأزياء الأفريقية الخاصة بكل دولة ودلالات الألوان وإجراء جولات في محال الأزياء، كذلك التعرف على أكلة شهيرة في أفريقيا من خلال جولة داخل مطعم أفريقي في مصر.