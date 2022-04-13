الاختيار 3|الحلقة 12 تكشف دور عصام الحداد في قصر الاتحادية

ظهر عصام الحداد، مهندس العلاقات الإخوانية الأمريكية بالحلقة الثانية عشر من مسلسل (الاختيار 3) وهو يتحدث مع الرئيس المعزول محمد مرسى حول ما تتعرض له الجماعة من اعتراضات من قبل المصريين.

وقال الحداد: "كنا جماعة محظورة وإنت أول رئيس للنهضة الإسلامية"، ويعتبر الحداد من أخطر الأشخاص المقربين لمحمد مرسى وكان يلازمه داخل قصر الاتحادية بمصر الجديدة:"ظل خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان هو المسؤول عن ملف العلاقات الخارجية داخل الجماعة والحزب".

يوثق «الاختيار 3» بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية سدة الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، إفساد مخطط أكبر عمليات تفجيرية للإرهابية.

وعُرض خلال أحداث الحلقة تسريب لمرسي وظهر بجانبه خيرت الشاطر، وتحدث فيه عن مكالمة هدد فيها محمد رجب آخر أمين عام بالحزب الوطني، إذا قرر أن يحشد لمظاهرة بها 3000 شخص، سيواجهها بمظاهرات بها 30 ألف شخص.

وتناولت محاولة جماعة الإخوان السيطرة على سيناء من خلال إعطاء الجنسية المصرية لبعض الأجانب حتى يتمكنوا من شراء الأراضي هناك. وينتهي هذا الموقف بتدخل وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي في ذلك الوقت، الذي رفض بشدة هذه المحاولات وأصدر أوامره بمنع تمليك الأراضي في سيناء.

(الاختيار 3) بطولة أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، ياسر جلال، خالد الصاوي، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض المسلسل يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.