الحلقة 12 من «دايمًا عامر» تسلط الضوء على «دروس التقوية»

بدأت الحلقة 12 من مسلسل "دايما عامر" بجلوس المدرسين سويًا وهم يلعبون ويستمتعون بوقتهم بالضحك، ومحاولة فك وحل ألغاز الأفلام التي كانوا يمارسونها وقت "السمر"، لينتقل المشهد على الطلاب المتواجدين في الغردقة للمشاركة في المسابقة التي ستخوضها مدرسة رؤية، وهم يحاولون الفرار من مراقبة "مستر عامر".

ونجح الطلاب بالفعل فى الهرب من مستر عامر عبد الرازق الذي يجسد دوره الفنان مصطفى شعبان، والذهاب إلى "ديسكو"، للسهر والرقص والغناء، إلا أن "عامر" يتمكن من رؤيتهم أثناء الهرب وبالفعل يكمل طريقه وراءهم بعد الاستعانة بـ"مستر نوفل" الذي يجسد دوره الفنان كريم عفيفي، والفنانة ميرنا نور الدين التي تلعب دور "ميس فدوى".

وتكتشف "ميس ميهتاب" الموقف خاصًة إن لديها "بروفة" مع الأولاد نهائية قبل دخول المسابقة الدولية، لتسرع إلى ميس زهرة قنديل مديرة المدرسة وتبلغها باختفاء الأولاد، وينتقل المشهد إلى مستر فايز وحش الرياضيات والذي يلعب دوره الفنان محمد ثروت، وهو يتنمر على أحد الطلاب بعد سؤاله عن أحد المسائل، قائلًا: "اتفضل اسأل يا سيدي دا اللي انا واخده منك مفيش مرة تجاوب فيها كله الأسئلة لما نشوف أخرتها معاك إيه".

ويعود المشهد إلى الغردقة، ويتضح القلق على ميس زهرة ومستر شريف، وميس ميهتاب خاصًة بعد اختفاء الطلاب ولا يعلمون عنهم شيئًا، ويظهر مستر عامر في "الديسكو" ويحاول الفتيات والشباب الهروب منه فتسقط إحدى الطالبات والتي ستكون مسئولة عن العرض الأساسي غدًا في المسابقة.

وتفشل محاولات "إلهام" شقيقة الفنان مصطفى شعبان وابنة الفنانة فادية عبد الغني وزوجة الفنان طارق عبد العزيز في محاولة الإنجاب لتطلب الطلاق، قائلًة: "أنا واحدة ملهاش في الخِفلة وأنت نفسك في حتة عيل، انا زهقت وتعبت ومحدش حاسس بيا".

تحريض لطفي على ميس زهرة

وحاوّل الفنان صلاح عبد الله والذي يجسد دور مستر لطفي وكيل مدرسة رؤية تحريض مستر شحاتة والذي يجسد دوره الفنان محمد محمود، مدرس اللغة العربية ضد ميس زهرة خاصًة إنها منعت دروس التقوية ما تسبب في ضيق ذات اليد لـ"مستر شحاتة".

وينتقل المشهد مرة أخرى إلى الغردقة، ويتساءل مستر عامر عبد الرازق من جديد عن السبب وراء كره وعدم الانتماء الطلاب للمدرسة على الرغم من قضاء وقت كبير فيها، عكس الأندية التي يعشقونها ويكنون لها كل الانتماء والولاء بالرغم من عدم دخولها في بعض الأحيان، وتصر ميس زهرة على معاقبتهم.

وتنتهي الحلقة الـ 12 من مسلسل "دايما عامر" ببدء المسابقة التي يشارك فيها طلاب وطالبات مدرسة رؤية بالجزء الثقافي وتفاعل الطلاب والطالبات والمدرسين وعند الإعلان النتيجة تنتهي الحلقة.