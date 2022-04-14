الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد عودة فاتن حربي لزوجها.. متى يجب على الزوجين التراجع عن الانفصال؟

فاتن أمل حربي
فاتن أمل حربي

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل "فاتن أمل حربي"، في آخر مشاهدها، قرار "فاتن" بطلة العمل والتي تلعب دورها نيللي كريم، بالعودة إلى طليقها مرة أخرى، بعدما رسب أطفالها في الامتحانات المدرسية، لشعورها بالذنب بأن نتائج أطفالها جاءت نتيجة طلاقها وأنها يجب أن تعود من أجل مصلحة أطفالها.

في السطور التالية نوضح الحالات التي يمكن فيها للزوجين العدول عن قرار الطلاق وذلك بحسب ما ورد في موقع "ndtv" والتي جاءت كالآتي:

1- وجود الحب:

في كثير من الأحيان وعندما يأخذ كل من الطرفين قرار الانفصال لا يدركان على وجه التحديد المشاكل التي يمكن أن يتعرضا لها، ولعل أبرز هذه المشاكل هي السؤال عن، هل انتهى الحب في قلب كل منهما فعلا، أم أن هناك مشاعر وحب لا تزال موجودة  لديهما، لذلك يمكن أن نعتبر الطلاق هو التجربة العملية لذلك، عندها يتأكد الشخص أن الطلاق كان قرارا صائبا أم أنه لا يمكن العيش بدون الطرف الآخر.

2- العودة بشروط :

في حال كان قرار كلا الطرفين بالعودة نظرا لوجود الحب بينهما، وأنه ليس بإمكان كل منهم4ا العيش بعيدا عن الآخر يمكن في هذه الحالة العودة ولكن بشروط.

و يجب أن يتعهد كل منهما أنه سوف يكف عن القيام بالأشياء التي كانت تضايق الطرف الآخر، وأن هناك قرارا حقيقيا لكي يصبح كلا منهما أفضل، ففي هذه الحالة يمكن أن يقدم الطرفين على فرصة جديدة يختبر كل منهما فيها مدى قدرته على الاستمرار في هذه العلاقة مرة أخرى.

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