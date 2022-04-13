الأربعاء 13 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة «سوزوكى» بالقاهرة الجديدة

أرشيفية
أرشيفية

أصيب 7  أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة سوزوكي بالقاهرة الجديدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى مدير أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بطريق الـ51 القادم من العاصمة الإدارية في اتجاه بدر بالقاهرة الجديدة، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية ورجال المرور، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة سوزوكي وإصابة 7 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى مدينة بدر لتلقي العلاج وجرى رفع آثار الحادث.

7 أشخاص انقلاب سيارة سوزوكي القاهرة الجديدة عمليات المرور

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وائل لطفي

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