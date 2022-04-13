الأربعاء 13 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تحدد مواعيد امتحانات النقل فى المدارس الفنية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا، إلى جميع المديريات التعليمية لتحديد مواعيد امتحانات النقل التحريرية في المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات وفق الكثافة الطلابية لكل مديرية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها ضرورة بدء امتحانات النقل التحريرية بالتعليم الفني في بعض المحافظات، حسب الكثافة الطلابية بكل مديرية اعتبارا من يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، لافتة إلى أنه سيتم استغلال 4 أيام فقط وهي (19 و20 و26 و27 أبريل) بعيدا عن الإجازات والأعياد القومية وأعياد الإخوة المسيحيين.

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امتحانات الدور الثاني امتحانات وزير التربية والتعليم الدور الثاني طارق شوقى المديريات التعليمية المدارس الفنية

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