«التعليم» تحدد مواعيد امتحانات النقل فى المدارس الفنية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا، إلى جميع المديريات التعليمية لتحديد مواعيد امتحانات النقل التحريرية في المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات وفق الكثافة الطلابية لكل مديرية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها ضرورة بدء امتحانات النقل التحريرية بالتعليم الفني في بعض المحافظات، حسب الكثافة الطلابية بكل مديرية اعتبارا من يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، لافتة إلى أنه سيتم استغلال 4 أيام فقط وهي (19 و20 و26 و27 أبريل) بعيدا عن الإجازات والأعياد القومية وأعياد الإخوة المسيحيين.