يُعتبر شهر رمضان فرصة للتقرب من الله وكسب الثواب، ففي هذا الشهر تزداد الطاعات والسعي لكسب الأجر والحسنات.

ويبحث المسلمون عن دعاء 13 رمضان 2022، ليتقرب العبد إلى ربه بخير الأعمال، ففي هذا الشهر تفتح أبواب السماء.

لذا نقدم يوميًا على موقع «الدستور» في سطور كل يوم دعاء ومنهم دعاء 13 رمضان 2022.. أفضل أدعية الحسد والسحر.

أفضل أدعية الحسد والسحر

بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن كل بلاء يؤذيك.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت ربُ العرش العظيم ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

أعـوذ بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين وجنودهم وأعوانهم. أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، اللهـم أبطل أثر كل عين بالروح امتزجت، اللهم أخرج كل عين كبيره لكل شيء شملت اللهم اشفي من كل عين العائن أو الحاسد أثر.

اللهـم ياكاشف ضر أيوب من وجعه وألمه اكشف عنا عين الناظرين والحاسدين عينٌ جاءت فجعجعت غارت فانفلقت طارت فانقطعت فأصابها إعصار فيه نارٌ فاحترقت.

كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يعوذُ الحسنَ والحسينَ، ويقولُ: «إنَّ أباكما كان يعوذُ بها إسماعيلَ وإسحاقَ: أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامةِ، من كلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ، ومن كلِّ عينٍ لامَّةٍ»، وذلك لأن السحر يهدف إلى أذية الناس وإلحاق الضرر بهم فهو يعد من أكبر الكبائر ومن الموبقات السبعة التي ينال صاحبها عذاب أليم من الله عز وجل.

اللهم أخرج كل عين من حيث دخلت اللهم رد البصر خاسئاً حسيراً اللهم أذهب حر العين وبردها ووصبها اللهم أبطل تأثير العين والحسد اللهم أخرج كل عين لامّه اللهم أخرج كل العيون الآمة اللهم أخرج كل عين قويه اللهم أخرج كل عين قديمه اللهم أخرج كل معجبه كل عين متعجبه اللهم أخرج كل عين منها تعجبت اللهم بالزينة أعجبت وتعجبت اللهم أخرج كل عين نظرت و استحسنت وتمعنت وركزت اللهم أخرج كل عين نظرت وامرضت وأهلكت كل نظره تكررت وما بركت.