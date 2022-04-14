الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الخميس 14 أبريل 2022

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدم موقع «Hindustan times» توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 14 أبريل للأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

الحمل:

أولئك الذين يفكرون في الانتقال إلى مكان جديد لن يواجهوا صعوبة كبيرة في العثور على وظيفة، وقد تستفيد من ممتلكات أسلافك أو تراث أجدادك.

 

الثور: 

من المفترض أنك ستكتسب معارف جديدة وتزيد من شبكتك المهنية، ستتحسن علاقتك بإخوتك الأكبر سنًا وقد تتلقى بعض المساعدة والدعم بشأن الصعوبات المالية.

 

الجوزاء: 

سوف يتمتع الموظفون بسمعة طيبة في مكان عملهم، قد يحصل الطلاب الجدد على فرصة لإنشاء أي شيء بالتعاون، كما أن الاستثمار في توسيع الأعمال التجارية سيكون مجزيا.

 

السرطان: 

يمكنك المضي قدمًا والقيام بأي استثمار أو بدء مشروع تجاري جديد تريده، سيكون والدك مصدر الدعم لك، كما أن أولئك الذين يعملون في مجال البناء أو العقارات سوف يلاحظون نتائج ممتازة. 

 

الأسد:

أولئك الذين تربطهم علاقة حب قد يعانون من مشاكل معينة بسبب تدخل شخص خارجي، حيث يوصى بالاحتفاظ بالثقة في اتصالك وتسوية الاختلافات. 

 

برج العذراء:

ستبدأ الأمور المتعلقة بزواجك في البحث قريبًا، كما ستكسب المزيد من الاحترام في المجتمع، فهناك طرق متنوعة لكسب المال. 

 

الميزان : 

قد يحصل الموظفون على حوافز وزيادات جيدة بسبب كفاءاتهم، كما أن الطلاب الذين يستعدون للامتحانات التنافسية سوف يجتازون بألوان متطايرة وسيجدون وظيفة مناسبة.

 

برج العقرب: 

يمكن للمتزوجين حديثًا التخطيط لنمو الأسرة، ستتحسن علاقتك بأطفالك وسيجعلونك فخوراً، نظرًا لأنهم يركزون على دراستهم، فسيحظى الطلاب بتجربة مذهلة. 

 

القوس: 

ستؤدي بشكل أفضل في عملك، ستميل إلى قضاء بعض الوقت مع عائلتك والذهاب إلى أي مدى لإبقائهم مرتاحين.

 

الجدي : 

ستزدهر علاقتك بوالدك وتحصل على دعمه في حياتك العملية، سوف تقوم ببعض الأعمال الخيرية التي تحسن من حالتك النفسية.

 

الدلو:   

إنه الوقت المناسب للعمل، ستكون قادرًا على توفير المزيد من المال أيضًا، كما يجب على أولئك الذين يخططون لتوسيع أعمالهم محاولة تحقيق النجاح. 

 

الحوت: ستكون متفائلًا سوف تتحسن العلاقات، وقد تقرر أنت وشريكك البدء في التفكير في تكوين أسرة، كما أنك ستكتسب احترام الذات والثقة بالنفس. 

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وائل لطفي

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