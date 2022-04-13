تفاصيل إشعال عامل النيران فى زوجته بسبب 5 آلاف جنيه بالجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التفاصيل الكاملة في حرق عامل زوجته حية بعد إغراق جسدها بالبنزين قبل ساعة من أذان المغرب أثناء جلوسها في "فرشة فاكهة" بمنطقة منشأة القناطر.

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن مركز منشأة القناطر تلقى بلاغا من عامل زوج ابنته ويدعى علي.ع. ك وشهرته "علي قطة" بسكب بنزين على ابنته هناء. ح ربة منزل وإشعال النيران بها بسبب وجود خلافات زوجية ببنها مما أدى إلى إصابتها بحروق بالبطن والذراعين والوجه وتم نقلها إلى مستشفى المطرية التعليمي التي أخطرت ذويها بعد عدة أيام بوفاتها متأثرة بإصاباتها.

شكل اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، فريق بحث ترأسه العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر والذي كشفت تحرياته أن الزوجة المجني عليها مصابة بحروق من الدرجات الثلاث وحالتها العامة السيئة وأن زوجها فر هاربا فور ارتكابه الواقعة تاركا زوجته جسدها مشتعل وسط الشارع.

أعد فريق البحث تحت قيادة اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، عدة أكمنة ثابتة ومتحركة نجحت في تحديد مكان اختفاء المتهم وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث منشأة القناطر من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بقيامه بارتكاب الواقعة، وذلك لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته المجني عليها فقام على إثرها باحضار بنزین وسكبه عليها وأشعل النيران بها أثناء تواجدها بعملها بفرشة فاكهة بكوبري المشاة بقرية نكلا.

وبمثول المتهم أمام النيابة العامة اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلاف بينه وبين زوجته لإنفاقها مبلغ ٥ آلاف جنيه على احتياجات طفليهما والمنزل وعندما تشاجرا تركت منزل الزوجية وذهبت لمنزل أسرتها وعندما حاول إعادتها لمنزله رفضت ما أثار غضبه واستغل تواجدها بمفردها في فرشة الفاكهة وخطف زجاجة بنزين من سائق توك توك وسكبها عليها وأشعل النيران بها وترك النيران تأكل جسدها وفر هاربا.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وقررت نقل جثة الزوجة المجني عليها من المستشفى لمشرحة زينهم لتشريحها وتحديد أسباب الوفاة.