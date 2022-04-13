مصر تتعاقد على شراء 350 ألف طن قمح من مناشئ أوروبية

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مناقصة على شراء 350 ألف طن من مناشئ أوروبية.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية.

تجدر الإشارة إلى أن موسم توريد القمح المحلي قد بدأ في أول أبريل وينتهي بنهاية أغسطس وتستهدف الوزارة توريد نحو 6 ملايين طن من الأقماح.

واشترطت المناقصة أن يكون موعد الشحن لكميات القمح للتسليم على ظهر السفينة من 20 إلى 31 مايو، في حين يكون الموعد للتسليم شاملا تكلفة الشحن من 1 إلى 15 يونيو المقبل، على أن يتم البت في العروض المقدمة بالمناقصة خلال الساعات المقبلة.

وقالت وزارة التجارة الهندية إنها وصلت إلى المرحلة النهائية من المحادثات مع مصر أكبر مستورد للقمح في العالم من أجل بدء تصدير القمح الهندي إليها، في الوقت الذي تبحث فيه نيودلهي تصدير هذا المحصول إلى دول أخرى مثل الصين وتركيا بعد اضطراب سوق القمح العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان وزارة التجارة القول إن الهند تبحث أيضاً تصدير القمح إلى البوسنة ونيجيريا والسودان وإيران. يذكر أن الهند هي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، في حين كانت بنغلاديش أكبر مشترٍ للقمح الهندي خلال العام الماضي.

يأتي ذلك في وقت أكدت الحكومة الهندية توفير قطارات السكك الحديدية اللازمة لنقل كميات القمح المطلوب تصديرها إلى الموانئ، استجابة لأي زيادة في الطلب على الصادرات الهندية، في حين تمت مطالبة سلطات الموانئ بتوفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة زيادة صادرات القمح.

كانت صادرات الهند من القمح قد زادت بنحو 4 مرات إلى نحو 6 ملايين طن خلال الشهور العشرة حتى نهاية يناير الماضي، مقابل 38.‏1 مليون طن خلال العام السابق. ومن المحتمل زيادة إنتاج الهند من القمح خلال العام الحالي إلى مستوى قياسي قدره 3.‏111 مليون طن، مقابل 6.‏109 مليون طن العام الماضي، حسب بيانات وزارة الزراعة الهندية.