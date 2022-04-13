الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«النواب اللبناني»: الفاتيكان أكدت زيارة البابا فرنسيس للبنان يونيو المقبل

نبيه بري
نبيه بري

أكد مجلس النواب اللبناني أن رئيس المجلس نبيه بري تلقى رسالة من وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد جالاجير حول زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى لبنان في الثاني عشر والثالث عشر من شهر يونيو القادم.

وكان موعد زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان قد أثار جدلًا واسعًا بعدما أعلنت الرئاسة اللبنانية عن موعد الزيارة في يونيو القادم، فيما نقلت وسائل إعلام محلية لبنانية عن مصادر في الفاتيكان أن الزيارة لم يتحدد موعدها بعد.

يشار إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون كان قد بحث في الثامن من الشهر الجاري مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي تحضيرات زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بحضور راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون بصفته رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان والمسئول عن ترتيب زيارة قداسة البابا إلى لبنان على المستوى الكنسي.

مجلس النواب اللبناني نبيه بري البابا فرنسيس

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