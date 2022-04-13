اجتماع وجولة مسائية لمحافظ الغربية لمتابعة الرصف في حي ثان طنطا

عقد طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف بحي ثان طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، حيث تم مناقشة نسب تنفيذ الأعمال بشوارع الحي بحضور الشركات المسئولة عن الرصف، وعقب الاجتماع قام المحافظ بجولة ميدانية لتفقد الأعمال على أرض الواقع.

بدأت الجولة بتفقد شوارع (الحياء، البيئة، الوفاء ،مدرسة الزراعة، عباد الرحمن وأبو حلموس) بمنطقة الإستاد، حيث تم الانتهاء من فرد طبقة السن تمهيداً لرش طبقة EMC في عدد منها، وتابع المحافظ جولته بتفقد شارع مصطفي فهمي من الكورنيش حتى شارع حسن رضوان إلى جانب تفقد الأعمال بتفريعات شارع مصطفى ماهر ليكون بذلك تم الربط بين شوارع الخطة الاستثمارية والعشوائيات في تلك المنطقة.

واستكمل محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال الرصف بشوارع منطقة الأشرف (السلطان مراد وتفرعاته، الإمام مالك، طيبة وتفرعاته) حيث تتم أعمال فرد طبقة السن تمهيداً لعملية الرصف، واختتم رحمي جولته بتفقد طريق المماليك بداية من منطقة الغفران حتى الطريق السريع.

ومن جانبه أوضح رحمي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة، وتسعى جاهدة للانتهاء منها قبل يونيو المقبل لتحقيق السيولة المرورية داخل مدينة طنطا وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي.

رافق المحافظ خلال جولته محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والعميد حسام ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وكان محافظ الغربية، قد تفقد صباح اليوم الأربعاء، عددًا من الطرق التي سيتم رصفها بقرى مركز زفتى ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك للوقوف على الانتهاء من جميع أعمال المرافق تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.