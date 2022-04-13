الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فنلندا تدرس مخاطر ومنافع الانضمام لحلف الناتو

الناتو
الناتو

قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين إنها تتوقع صدور قرار بشأن انضمام بلادها لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد أسابيع.

وأضافت مارين أنه من المهم التوصل لإجماع بشأن القضايا الأمنية المتعلقة بالسياسة الخارجية قدر الإمكان. 

وأكدت أن الوضع الأمني في أوروبا تغير بصورة كبيرة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت الحكومة الفنلندية قد كشفت عن تقرير بشأن السياسة الأمنية يمهد الطريق أمام قرار الانضمام للناتو، و أرجعت قرارها إلى التهديد الروسي عقب غزو أوكرانيا.

وأضافت مارين " الفرق بين كونك شريكا وكونك عضوا واضح للغاية وسوف يبقي كذلك".

وعلى الرغم من أن التقرير لا يقترح رسميا الانضمام للناتو، فإنه أشار إلى أن الانضمام للحلف سوف يوفر ضمانات أمنية من خلال فقرة الدفاع المتبادل للحلف، التي تنص على أن إي هجوم على أي دولة بمثابة هجوم على جميع الدول.

وأضافت مارين أنه لا " يوجد سبيل آخر" للحصول على الضمانات الأمنية التي تقدمها الفقرة الخامسة لدى الناتو، التي تعهد فيها دول الناتو بالدعم المتبادل في حال تعرض دولة لهجوم.

مع ذلك، أشارت مارين إلى أن التقدم للحصول على العضوية أو عدم القيام بذلك كلاهما يحملان مخاطر.

ولم تعلن مارين حتى الآن عن موقفها رسميا من مسألة انضمام بلادها للناتو.

الناتو رئيسة الوزراء الفنلندية

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وائل لطفي

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