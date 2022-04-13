الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تقديم مساعدات إنسانية ومالية لـ 382 مواطنًا بمطروح

محافظ مطروح
محافظ مطروح

ترأس اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين السابع  لعام ٢٠٢٢، في إطار المتابعة المستمرة والوقوف على مشاكل المواطنين والاستماع لها عن قرب والحرص على حلها وتلبية مطالبهم.

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جاء ذلك بحضور العميد حاتم السبع، السكرتير المساعد ورضا جاب الله، رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، وعددًا من مديري المديريات والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وعرضت رجاء سالم، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة في بداية اللقاء التقرير الشهري لجهود متابعة شكاوى ومشكلات المواطنين، مشيرة إلى أنه تم تقديم مساعدات إنسانية ومالية وعلاجية، لغير القادرين من أبناء المحافظة، خلال الشهر الماضي بإجمالي مبلغ 439.7 ألف جنيه لعدد 382 مواطنًا مستفيدًا. 

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وأوضحت أنه تم التعامل مع كافة الشكاوى الواردة بإجمالي عدد 667 شكوى، تم الرد وحل عدد 610 شكوى بنسبة إنجاز بلغت 91% مع استمرار متابعة باقي الشكاوى قيد الإجراء مع الجهات المعنية لنهو الشكوى والتيسير على المواطنين.

ووجّه محافظ مطروح  للجهاز التنفيذي بضرورة إيجاد حلول جذرية وواقعية لشكاوى المواطنين والمتابعة المستمرة  حتى نهو الشكوى للتيسير عليهم كما حرص المحافظ على الاستماع  لكل مواطن على حدة حرصًا على خصوصية الشكوى ومراعاة الحالات الإنسانية.

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كما وجّه محافظ مطروح، خلال اللقاء لرئيس مجلس إدارة  شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمتابعة كافة شكاوى المواطنين من نقص المياه واتخاذ حلول فورية لها مع  زيادة سيارات المياه العاملة بمختلف المدن والمراكز بالمحافظة لسد كافة احتياجات المواطنين من المياه. 

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وشدد محافظ مطروح على المتابعة الدورية من إدارة التفتيش المالي والإداري لأغربة المياه بالمحافظة والتأكد من عدم وجود أي اختناقات ومنع أي استغلال للمواطنين والتيسير عليهم، وذلك ردًا على شكوى المواطنين من قرية زاوية العوامة بمدينة الضبعة ومنطقة مينا حشيش لتوفير سيارات مياه لسد احتياجات المواطنين من المياه. 

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محافظ مطروح المواطنين مساعدات إنسانية مياه الشرب والصرف الصحي خدمة المواطنين المركز التكنولوجي

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