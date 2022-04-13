التحفظ على 50 طن أسمنت مجهول المصدر قبل حجبه بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 50 طن مواد بناء "أسمنت"، دون مستندات داخل مخزن دون ترخيص تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول بتهمة حجب سلع لرفع سعرها بقصد التربح منها.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة مواد البناء، بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، لحيازته كمية من مواد البناء مجهولة المصدر وبدون مستندات قبل حجبها بالاسواق لرفع سعرها.

تم مداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 1000 شيكارة أسمنت زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالى 50 طن أسمنت تم تجميعه من شركات مختلفة، وبيعه بسعر أزيد من السعر الرسمى، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.