اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطاري أبوسمبل وأسوان

قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي برئاسة الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية لمطاري أبوسمبل وأسوان، استمرارا للجولات الميدانية التي تقوم بها اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات المصرية، والتي تأتي في إطار توجيهات الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بمتابعة وتقييم الوضع الأمني والبيئي والصحي فى كافة المطارات بصورة مستمرة.

وخلال زيارة المطارين، تفقدت اللجنة صالات السفر والوصول واستراحات كبار الزوار وبرجي المراقبة والأرصاد الجوية، بالإضافة إلى الأسوار حول حرم المطارين وغرف الحجر الصحي وكاونترات السفر وسيور الحقائب وأجهزة "إكس راي" والجوازات والكافيتريات، كما تفقدت كلا من مواقع الحماية المدنية والإسعاف وغرفة التحكم والكاميرات للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل منظمات الصحة والطيران العالمية.

وتزامن مع تفقد اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي لمطار أبوسمبل وصول ثلاث رحلات تنقل أفواجا سياحية من مطار أسوان إلى مطار أبوسمبل، حيث تابعت اللجنة خطوات إنهاء إجراءات الركاب دون حدوث أى تكدس وتطبيق كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية.​

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.