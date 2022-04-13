الملابس الرياضية تتصدر موضة صيف وربيع 2022 (صور)

أصبحت الملابس الرياضية الأنيقة أكثر شيوعًا من أي وقت مضى ، والمظهر الرياضي عادة ما يكون مريحًا للغاية، و إذا كنت ترغب في ارتداء شيء عصري ومثير ومريح في نفس الوقت ، فإن المظهر الرياضي الأنيق هو الخيار الأمثل.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “ styleoholic ” بعض الأفكار الجديدة حول ما يجب ارتداؤه.

تي شيرت أسود وبنطلون ضيق ، وجوارب بيضاء وأحذية رياضية ، وسترة رمادية داكنة ، وحقيبة منسوجة باللون البني لإطلالة رياضية رياضية.

كنزة رمادية اللون ، طماق سوداء ، سترة سوداء كبيرة الحجم وقبعة ، أحذية رياضية رمادية وجوارب بيضاء وحقيبة سوداء.

مظهر رياضي رمادي اللون ، وحذاء رياضي وجوارب بيضاء ، هودي أبيض بسحاب وحقيبة كريمية.

ملابس رياضية أنيقة ومثيرة مع توب قصير رمادي وسراويل ضيقة وأحذية رياضية وقبعة رمادية.

ملابس رياضية أنيقة بسيطة ومريحة مع توب قصير أسود ، طماق أسود ، حذاء رياضي أسود مرتفع ، سترة دنيم زرقاء وحقيبة سوداء.

مظهر رياضي أحادي اللون وأنيق مع تي شيرت أبيض وبنطلون ضيق أسود وسترة سوداء كبيرة الحجم وجوارب وأحذية رياضية بيضاء وحقيبة سوداء.

لباس رياضي أنيق للربيع - بنطلون أسود ، قميص أخضر طويل الأكمام ، سترة سوداء مبطنة ، قبعة سوداء ، أحذية رياضية بيضاء.

ملابس رياضية أنيقة مع قميص أسود بسحاب ، وبنطلون ضيق رمادي ، وجوارب بيضاء وأحذية رياضية ، وحمل كبير محايد للربيع.

مظهر رياضي لكل يوم - بنطلون ضيق أسود ، حذاء رياضي أبيض ، قميص أبيض ، كنزة تان وحقيبة سوداء.

مظهر رياضي للربيع مع بلوزة قصيرة باللون الرمادي وبنطلون ضيق ، وأحذية رياضية وجوارب بيضاء ، وسترة خضراء كبيرة الحجم وقبعة.

مظهر رياضي أنيق وبسيط للغاية مع قميص أبيض كبير الحجم ، وطماق سوداء ، وأحذية رياضية وجوارب بيضاء ، وحقيبة سوداء مبطنة.

توب قصير أبيض ، بنطلون ضيق أسود ، حذاء رياضي رمادي ، جاكيت تان لإطلالة ربيعية مريحة وأنيقة.

قميص أبيض قصير ، طماق رياضية رمادية ، أحذية رياضية وجوارب بيضاء ، قميص علوي رمادي ، قبعة بيسبول رمادية وحقيبة ظهر بنية.

هودي أبيض ، طماق رمادي ، جوارب بيضاء وأحذية رياضية ، خندق تان وحقيبة بيضاء لإطلالة رياضية أنيقة كل يوم.

تي شيرت أبيض ، سروال ضيق أسود ، جوارب بيضاء وأحذية رياضية ، خندق تان ، حقيبة سوداء لمظهر رياضي أنيق وراحة قصوى.

ليقنز بني غامق ، هودي بني ، حذاء رياضي أسود وجوارب بيضاء ، حقيبة عملية بيضاء لإطلالة ربيعية مريحة.

طماق رمادية ، قميص مخطط باللونين الأزرق والأبيض ، أحذية رياضية وجوارب بيضاء ، حقيبة يد سوداء لفصل الربيع.