تجديد حبس راكب حاول تهريب مخدرات بمطار القاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس راكب مصري حاول تهريب كمية من المواد المخدرة بمطار القاهرة الدولي ١٥ يوما على ذمة التحقيق.

وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس، استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ لهما وجود بعض الكثافات العضوية.

وقام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط لفه بلاستيك بها ١٢ من بذور نبات الماريجوانا المخدر، ومطحنة بها نفس النبات المخدر و٣ أكياس شفافه صغيره بهم بودرة الكوكايين المخدر مخبأين داخل جيوب الملابس.