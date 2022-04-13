«صحة أسوان» تكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين فى حادث «الأتوبيس السياحى»

كشف الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، أن السائحين المصابين في حادث تصادم أتوبيس سياحي بسيارة ربع نقل بطريق أبوسمبل، وعددهم 14، جميعهم حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون الرعاية داخل مستشفى أسوان الجامعى، حيث إن 8 منهم يحملون الجنسية الفرنسية، و6 البلجيكية.

وأشار الدكتور إيهاب حنفى إلى أن الذين لقوا مصرعهم جراء الحادث 10 أشخاص، منهم 5 مصريين وهم:"سائقا الأتوبيس السياحي، وسائق السيارة ربع النقل ومن كان بجانبه، والمرشد السياحي المصاحب للسائحين".