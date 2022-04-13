الأربعاء 13 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة أسوان» تكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين فى حادث «الأتوبيس السياحى»

المستشفى
المستشفى

كشف الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، أن السائحين المصابين في حادث تصادم أتوبيس سياحي بسيارة ربع نقل بطريق أبوسمبل، وعددهم 14، جميعهم حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون الرعاية داخل مستشفى أسوان الجامعى، حيث إن 8 منهم يحملون الجنسية الفرنسية، و6 البلجيكية.

وأشار الدكتور إيهاب حنفى إلى أن الذين لقوا مصرعهم جراء الحادث 10 أشخاص، منهم 5 مصريين وهم:"سائقا الأتوبيس السياحي، وسائق السيارة ربع النقل ومن كان بجانبه، والمرشد السياحي المصاحب للسائحين".

 

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