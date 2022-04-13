الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير القوى العاملة يدعو العاملات للمشاركة في الانتخابات العمالية

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على ضرورة تواجد المرأة العاملة بكثافة في دورة الانتخابات النقابية القادمة، مشيرا إلى أنها لديها الاستعداد التام والقدرة والاستطاعة والوقت على النجاح في سعيها لذلك وتبنى قضايا وموضوعات جديدة، من  شأنها أن ترفع نسبة مشاركتها فى التنظيمات النقابية من 20% إلى أن نصل إلى 50% من التمثيل داخل ذلك التنظيم.

وطالب سعفان في كلمته خلال افتتاحه اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة العمل تحت عنوان "المرأة العاملة..نبض التنظيم النقابي"، التي تنظمها الوزارة من خلال وحدة المساواة بين الجنسين، بضرورة التكاتف نحو تحقيق الصالح للتنظيم النقابي المصري، مؤكدا أن التنظيم المصري قوي بين التنظيمات النقابية في الوطن العربي والعالم أجمع.

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وأوضح الوزير، أن لدينا العديد من النماذج المشرفة للمرأة المصرية النقابية العاملة، التي دعمت الحركة النقابية المصرية وشاركت فى بنائها، ومنها الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادي والتى تولت منصب نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، ثم تقلدت منصب وزير القوى العاملة ، كما لدينا نائبات في مجلسي الشيوخ والنواب، أثروا الحركة البرلمانية بأفكار خلاقة ساهمت فى تحسين وضع المرأة المصرية.

وأوضح الوزير أن ورشة العمل التي يفتتحها اليوم ، سوف تعمل على تأهيل المرأة المصرية لخوض الانتخابات العمالية القادمة للوصول للصورة المشرفة لتمثيل غيرها من السيدات العاملات خير تمثيل ، تعريفها بأدوارها داخل التنظيم النقابي وما حدده القانون من اشتراطات وآليات تساعدها على التقديم للترشح فى تلك الانتخابات ، لنحتفل بها جميعاً بعد الانتهاء من تلك الدورة بعد زيادة نسبة تمثيلها داخل التنظيم النقابي.

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جاءت ورشة العمل اليوم، بمشاركة 150 عاملة ممثلة عن التصنيفات النقابية للعاملين في 18 نقابة عمالية، بهدف تثقيف النساء العاملات بأهمية المشاركة في العمل النقابي، وذلك استعدادا لخوض المرأة للانتخابات النقابية العمالية في الدورة النقابية الجديدة 2022-2026.

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محمد سعفان وزير القوى العاملة الانتخابات النقابية القادمة الحركة البرلمانية المرأة المصريه الانتخابات العمالية

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