الملكوت بين الحياة وما بعد الموت.. مناقشة رسالة للباحث الكاثوليكي ميخائيل صبحي

أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية انتهاء مناقشة الشماس الإنجيلي ميخائيل صبحي، لبحث التخرج بعنوان "ملكوت الله بين الآنية والإسخاتولوجيا" أي ملكوت الله بين الحياة الحالية، وحياة ما بعد الموت.

تشكلت لجنة المناقشة من الأب فاضل سيداروس، مشرف البحث، والأب بيشوي رسمي، عميد الكلية الإكليريكية بالمعادي، ومدرس مادة العقيدة، والأب أنطونيوس زكا، رئيس اللجنة.

وحضر أيضًا مناقشة البحث الأب يوحنا بخيت، مدرس مادة الكتاب المقدس، والأب إبرام ماهر، وكيل الكلية الإكليريكية، ومدرس اللاهوت الأدبي

الجدير بالذكر أن الشماس الإنجيلي ميخائيل اجتاز بحث التخرج بتقدير امتياز مع التوصية بالنشر.

هذا وكانت قد أقيمت فعاليات الرياضة الروحية، لخدمة فرح وعطاء ببعض كنائس القاهرة، بمناسبة الصوم الأربعيني المقدس، استعدادًا لعيد القيامة المجيد، وذلك بدير الآباء اليسوعيين بالإسكندرية.

جاء ذلك بمشاركة كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة، وكنيسة القديسة تريزا بالشرابية، وكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة، كنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة

قاد الرياضة الروحية الأب عادل زكا اليسوعي، والأب أنطونيوس سماحة، راعي كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة. دارت التأملات حول لقاءات يسوع الشافية المحررة، التى تصل بنا إلى القيامة فى حياتنا.

كما ذكرت صفحة إيبارشية المنيا كل يوم، أن كنيسة العائلة المقدّسة بالمنيا، أقامت أمس، رحلة ترفيهية لأبناء وبنات المرحلة الابتدائية، بنشاط التربية الدينية بالرعية.

جاء ذلك تحت رعاية نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وبقيادة القمص بطرس يعقوب، راعي الكنيسة، حيث تضمن اليوم العديد من الفقرات الترفيهية المتنوعة.

كما ذكرت صفحة إيبارشية المنيا كل يوم، أنه تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أقيمت أمس صلوات درب الصليب، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

شارك في الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، كما شارك أيضًا أسرة خدمة التربية الدينية بالرعية.