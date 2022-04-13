الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لتوفير شنط رمضان ..

«جامع» توافق على تخصيص 2.5% من الاحتياطي النقدي للغرف التجارية بالمحافظات

نيفين جامع
نيفين جامع

وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على تخصيص 2,5% من الاحتياطي النقدي للغرف التجارية بالمحافظات لتوفير شنط رمضان للمواطنين، حيث صدر قرار الوزيرة بالترخيص بالخصم من الاحتياطي والشراء من خلال لجنة مشتركة تضم المحافظات والغرف التجارية، على ان يتم التوزيع من خلال المحافظات او مديريات التضامن والتي لديها قوائم بالاسر الأولى بالرعاية بكل محافظة.

ويأتي هذا عقب الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة ووزير التموين والتجارة الداخلية مؤخراً مع رؤساء مجالس ادارات الغرف التجارية والذي تم خلاله التأكيد على اهمية تعزيز الدور المجتمعي للقطاع الخاص والمساهمة في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وقالت الوزيرة انه سيتم توفير أكثر من 160 ألف شنطة رمضان مقدمة من الغرف التجارية بـ 19 محافظة تشمل الإسكندرية وأسيوط، والمنوفية والدقهلية والبحر الأحمر وبورسعيد وسوهاج والقليوبية والمنوفية والسويس وقنا وكفر الشيخ وبنى سويف والمنيا والاسماعلية والاقصر واسوان ودمياط والفيوم، وذلك بخلاف ما يتم توزيعه مباشرة من خلال الشركات الأعضاء بالغرف التجارية بالمحافظات.

وأضافت جامع ان هذا الاجراء يتكامل مع مشاركة المصنعين والمستوردين والتجار في معارض اهلا رمضان بكافة المحافظات والتي توفر السلع الغذائية الأساسية والرمضانية بخصومات تصل الى 30% ، مشيرةً الى ان هذه المعارض ستستمر لما بعد شهر رمضان بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حيث ستقوم خلال الاسبوع المقبل بعرض منتجات الملابس والاحذية المخفضة أيضا استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وفي نفس الاطار قرر اتحاد الصناعات المصرية توفير 60 الف شنطة رمضان من موازنة الاتحاد توزع من خلال قنوات وزارة التضامن، وذلك بخلاف ما يتم توزيعة من خلال الشركات الأعضاء بالاتحاد وذلك في اطار الدور المجتمعي للقطاع الخاص ولمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وبمناسبة شهر رمضان الفضيل.

نيفين جامع التجارة والصناعة رمضان شنط رمضان المحافظات الغرف التجارية

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