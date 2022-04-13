حبس تشكيل عصابي يتاجر بالمواد المخدرة في القليوبية

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأربعاء، حبس تشكيل عصابى للاتجار بالمواد المخدرة ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية يفيد ورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بينهم سيدتين لممارستهم نشاط إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "س ر ح" 48 سنة عاطل سبق اتهامه في 12 قضية "مخدرات وسلاح"، "ر. ف" 39 سنة عاطل سبق اتهامه في قضيتى "مخدرات وسلاح"، "ع .ج " 31 سنة، عاطل ، "م . ج" 33 سنة، ربة منزل، "ف. ج"، 28 سنة ربه منزل جميعهم مقيمين دائرة مركز شرطة الخانكة وضبط بحوزتهم 3.5 كيلو جرام من مخدر الشادو و2 كيلو جرام من مخدر الأيس وكيلو جرام من مخدر الهيروين و700 جرام من مخدر الحشيش و119 قرص مخدر و4 أسلحة بيضاء وميزان حساس ومبلغ مالى و5 هواتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الأثمة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.