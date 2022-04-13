خلاف على بيع منزل.. وفاة الضحية الثاثلة في مشاجرة المرج

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة راح ضحيتها شخصان وأصيب آخرين بالأسلحة النارية بسبب خلافات على بيع منزل بالمرج، ليصبح عدد الضحايا 3 قتلى.

وكانت بداية الواقعة، بتلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم بين طرفين بسبب مشادة كلامية ضمن خلافات على بيع منزل بينهما، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد طرفي المشاجرة بإطلاق أعيرة ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، وتوفي أحد المصابين اليوم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وتم السيطرة علي المشاجرة والقبض على متهمين وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعةـ وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها في سرعة وضبط متهم أخر هارب.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.