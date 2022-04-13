حبس شاب قتل ابن خاله خلال فض مشاجرة مع شقيقه بأكتوبر

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل آخر نتيجة تدخل الأخير لفض مشاجرة نشبت بين المتهم وشقيقه بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بمقتل شاب يحمل جنسية دولة عربية، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبيّن أن الضحية خلال محاولته فض مشاجرة نشبت بين شقيقين، بسبب خلافات بينهما، اعتدى عليه أحدهما بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله.

وتمكن المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، من القبض على المتهمين، وضبط سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.