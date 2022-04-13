«مياه الشرب» تبحث خطة عمل مشروع «القرض الدوار» بقرى حياة كريمة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماع موسع ضم مسئولى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لبحث خطة عمل مشروع "القرض الدوار" خلال الفترة القادمة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأشار إلى أنه سيتم من خلال المشروع تنفيذ وصلات منزلية وتركيب عدادات مسبقة الدفع للاسر الاولى بالرعاية وتقسيطها على المستفيدين على مدة 4 سنوات وذلك بالمناطق المحرومة بالقرى الجارى بها تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

وأوضح المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجارى انه فى وقتاً سابق تم تنفيذ 6042 وصلة مياه شرب وصرف صحى منزلية من خلال مشروع القرض الدوار بمراكز طما وساقلتة وجهينة ودار السلام وطهطا وأخميم والبلينا والمراغة وسوهاج وذلك للاسر الاولى بالرعاية.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي، عقدت اجتماعا برئاسة اللواء المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ،لمناقشة إجراءات استلام محطات رفع مياه الصرف الصحي بعدد من القري بمركز ساحل سليم وذلك استعداداً لاستلامها بصفة مبدئية سعياً لتحقيق استفادة منها في خدمة المواطنين بتلك القرى بخدمات الصرف الصحي.

واجتمع رئيس الشركة مع المهندس رئيس قطاع شرق والسيد المهندس رئيس قطاع الدعم الفني ومدير منطقة ساحل سليم وعدد من مهندسي الشركة، لمناقشة موقف مشروع الصرف الصحي بمركز ساحل سليم ومتابعة أهم الإجراءات التنسيقية اللازمة لاستلام محطة رفع صرف صحي قرية بويط/ والمنفذة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بطاقة استيعابية 150 ل/ث بطول شبكة انحدار 8625 متر لخدمة حوالي 20 ألف مستفيد بقرية بويط.