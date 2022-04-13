الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ملكة جمال الكون تتعرض للتنمر لمرضها بالاضطرابات الهضمية

ملكة جمال الكون
ملكة جمال الكون

كشفت ساندو التي توجت ملكة جمال الكون 2021، في المسابقة التي أقيمت في إسرائيل ديسمبر الماضي عن تعرضها التنمر بوقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن علق الناس على صور لها وهي تسير على المنصة في أسبوع لاكمي.

وقالت: “أنا واحدة من هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر في البداية لأني نحيفة للغاية، والآن يتنمرون علي قائلين إنني سمينة”.

وكشفت ملكة الجمال الهندية عن إصابتها بمرض الاضطرابات الهضمية الذي يؤثر على النظام الغذائي ويعني أنه يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين مثل الخبز.

قالت: “أنا واحدة من الفتيات الشجاعات والواثقات اللواتي يؤمنن أنه حتى لو كنت سمينة، حتى لو كنت نحيفة، فهذا جسدي، أنا أحب نفسي”.

وعبرت ملكة جمال الكون السابقة كاتريونا جراي، عن معارضتها لفكرة السخرية من الجسد، بعد أن تعرضت ملكة جمال الكون الحالية 2021 Harnaaz Sandhu للسخرية عبر الإنترنت حول وزنها.

وفي حديثها خلال مقابلة أجريت معها مؤخرًا، قالت جراي، التي توجت ملكة جمال الكون في عام 2018، وحصلت على لقب الفلبين إنها شعرت أنه من المهم التحدث عن هذه القضية.

وقالت: "يجب أن نواصل الحديث ضد السخرية من الجسد. أريد إرسال رسالة مفادها أن هذا النوع من السلبية لا يستحق الالتفات له".

ملكة جمال الكون تنمر جسد اضطرابات هضمية ساندو

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وائل لطفي

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