لكل اسم حكاية.. تاريخ بني سويف وأبرز أعلامها بليالي رمضان

تتواصل فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة بني سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان.

أقام الفرع ليلة رمضانية بقصر ثقافة بني سويف، بدأت فعالياتها بابتهالات دينية لفضيلة الشيخ عبد الله بدران، تلاها محاضرة بعنوان "أعلام بني سويف عبر التاريخ" ألقاها نعيم حماد ‏والذي تحدث خلالها عن الآثار الإسلامية الخالدة التي ‏تضمها محافظة بني سويف، والشخصيات التاريخية مثل رئيس الوزراء يحيى إبراهيم باشا، والوزير حسين كامل الغمراوي، واللواء أحمد زكي عابدين.

هذا بجانب أمسية شعرية للشاعرين منصور النويري ونشوى الخطيب وإلقاء عدة قصائد متنوعة، مع عرض فني لفرقة الفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف تدريب الفنان وائل عيد، ثم عرض مسرح عرائس قفازات للأطفال، واختتمت الليلة بالمسحراتي للفنان محمد عبد السميع.

كما اختتم بيت ثقافة الفشن فاعليات المقهى الثقافي عقدت خلالها محاضرة بعنوان "الهوية والمواطنة والانتماء" ألقاها صلاح عتريس الذي أوضح خلالها مفهوم الهوية والانتماء، تلاها أمسية شعرية للشعراء محمد ياسين قصيدة هسافر، وزياد صلاح قصيدة الوحدة وصلاح عتريس قصيدة المسحراتي وأحمد هيكل قصيدة دعاء العواجيز وصفاء صلاح قصيدة ورقه الحظ، ثم فقرة للمواهب الطفل علي عبد العظيم وعرض لأعمال من صنع يديه وفقرة بيت بوكس للفنان رجب عبد الواحد، وعزف منفرد للفنان افريم اشعياء علي الناي، وفي الختام أقيمت مسابقة ثقافية في المعلومات العامة.

كما قدمت مكتبات طنسا بني مالو، والطفل أبو صيرالملق، مكتبة النادي الرياضي، وسمسطا، وبيت ثقافة اهناسيا الخضراء ورشة رمضان جانا.

وضمن التعاون المثمر بين وزارتي الأوقاف والثقافة، نفذ بيت ثقافة أبوصير الملق محاضرة عن شهر رمضان وأهميته وفوائده، حاضرها فضيلة الشيخ المعتز بالله الكامل، ونفذت مكتبة ابوصير الملق ورشة فنية فى بيتنا رمضان عمل فانوس رمضان إشراف إيمان محمد عبدالرحمن وقدم بيت ثقافة ابوسليم مسابقة ثقافية عن محافظة بني سويف.

ومن جانب آخر عقد قصر ثقافة شرق النيل نادي أدب تحت التأسيس، وعقدت مكتبة الحي الثاني شرق النيل لقاء حواري عن مسار العائلة المقدسة تناول الأماكن التي مرت بها العائلة المقدسة أثناء رحلتهما إلى مصر.