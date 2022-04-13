وزير التعليم يطالب بـ«فضح» مروجي الإشاعات بعد ثبوت كذبهم

طالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المعلمين وأولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة بشأن امتحانات الثانوية العامة.

وقال شوقي في تصريح خاص لـ"الدستور" عبر جروب "تعليمنا الجديد": "ليتكم تعودون إلى صاحب الإشاعة بعد ثبوت الكذب لفضحه أمام القراء حتى لا يكررها بنفس الشكل كل مرة دون أن يسأله أحد عما يفعل".

وكان نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله بخصوص تعميم امتحانات البابل شيت للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظات، وأن الوزارة ستعلن ذلك غدا من خلال بيان رسمي، منوها بأن ما أثير لا أساس له من الصحة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن كل ما يقال عن تعميم تجربة البابل شيت في امتحانات الشهادة الإعدادية غير صحيح والتجربة في محافظة بورسعيد فقط وليس جميع المحافظات.

وناشد الوزير أولياء الأمور والطلاب والمعلمين بعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكان قد نشر وزير التربية والتعليم خلال الأيام الماضية بعض الأخبار المفبركة المنسوبة لوزارة التربية والتعليم على اليوتيوب مع إرفاق بعض الصور.

وقال وزير التعليم: "ملاحظات حول هيستريا اليوتيوب وصناعة الكذب، هنا نماذج من يوتيوب في الأيام الأخيرة من ناس لا أعرفهم ولا أعرف إن كانت هذه أسماءهم الحقيقية فعلا، لا أعلم مرجعيتهم ولا مصادرهم ولكن ما أعلمه هو أن كل ما تتناوله هذه الفيديوهات ما هو إلا (كذب وتأليف واحتيال) لجذب المشاهدات وكسب أموال عن طريق تضليل القارئ!".

وأضاف: “بالطبع يستخدمون صورا وعناوين بها كلمات مثل قرارات صادمة وعاجل ومفاجأه مدوية وما شابه وقد أصبح استخدامها مكررا وسخيفًا وممجوجا في حقيقة الأمر”.