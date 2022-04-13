آخر أخبار الحرب اليوم الـ49 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ 49، وسط إعلان نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك عبر تيليجرام أن كييف لن تفتح أي ممر إنساني اليوم الأربعاء، متّهمةً الروس بـ"انتهاك قواعد القانون الدولي" ما يجعل الوضع "خطيرًا".

آخر أخبار الحرب اليوم الـ49

وقالت فيريشتشوك" للأسف، لن نفتح ممرات إنسانية اليوم في منطقة زابوريجيا (جنوب)، عرقل المحتلّون الحافلات وفي منطقة لوغانسك (شرق) ينتهكون وقف إطلاق النار".

وترصد «الدستور» في السطور التالية آخر أخبار الحرب الأوكرانية الروسية على المستوى الميداني، وأهم التحركات للأطراف في الأزمة على المستوى الدبلوماسي.



موسكو: واشنطن قدمت أسلحة لكييف بـ1.65 مليار دولار خلال شهر ونصف

قال نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، إن واشنطن زودت كييف بأسلحة بقيمة 1.65 مليار دولار، خلال الشهر والنصف الماضي.

ولفت "سيرومولوتوف" - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - إلى أن أحجام المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا زادت خلال الشهر والنصف الماضي بلغت إجمالي 1.65 مليار دولار، موضحًا أنها تتضمن مئات من منظومات ستينجر المحمولة للدفاع الجوي وآلاف من صواريخ جافلين الموجهة المضادة للدبابات، بالإضافة إلى قاذفات قنابل يدوية وأنواع أخرى من الأسلحة.

الخارجية الروسية: لا نستبعد وصول مواد نووية إلى أوكرانيا عبر دول أخرى

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها لا تستبعد سيناريو وصول مواد نووية إلى أوكرانيا عبر دول أخرى؛ لاستخدامها في دونباس.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، اليوم الأربعاء- أنها لا تستثني أن تقوم (كييف) بهجمات إرهابية ضد الشركات التي تحتوي على مواد سامة.

وكانت السفارة الروسية في واشنطن قد وصفت -في وقت سابق- مزاعم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بشأن احتمال استخدام روسيا أسلحة كيميائية في أوكرانيا بأنها استفزازية وعديمة الأساس.

«الدفاع الروسية»: تدمير 103 مروحيات و 447 طائرة مسيرة في أوكرانيا

على المستوى الميداني أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أن القوات المسلحة الروسية دمرت 103 مروحيات و 447 طائرة مُسيرة منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وقال المتحدث -في تصريحات صحفية أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية دمرت أيضا 130 طائرة مقاتلة و244 منظومة مضادة للطائرات و 2169 دبابة ومدرعة و243 راجمة صواريخ و931 مدفعا و 2076 آلية عسكرية خاصة.

الدفاع الروسية: مقاتلاتنا قصفت 46 موقعًا عسكريًا أوكرانيًا الليلة الماضية

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجور جنرال إيجور كوناشينكوف، إن المقاتلات الروسية قصفت 46 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وأضاف المتحدث، في تصريحات صحفية، أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء، أن الطائرات العملياتية والتكتيكية لقوات الفضاء الروسية قضت على 46 منشأة عسكرية أوكرانية.

وأوضح أن المواقع العسكرية الأوكرانية التي قضت عليها الطائرات المقاتلة الروسية تضمنت موقعين للقيادة ومحطة رادار بالقرب من مستوطنة بوروفوي، ونظامين لإطلاق الصواريخ المتعددة وأيضًا أربع مناطق لتخزين العتاد العسكري الأوكراني بالقرب من مجتمعات بوروفوي وبسكي رادكوفسكي.

وقال المتحدث إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين جويتين بدون طيار فوق مستوطنة أفاناسييفكا.

روسيا تعلن استسلام أكثر من ألف جندي أوكراني في ماريوبول

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن أكثر من ألف جندي أوكراني استسلموا للقوات الروسية في مدينة ماريوبول المحاصرة منذ أسابيع.

وأفادت الوزارة في بيان "في مدينة ماريوبول في منطقة مصنع إيليتش للتعدين.. قام 1026 عسكريا أوكرانيا من فوج البحرية الـ36 بتسليم أسلحتهم طوعا واستسلموا".

أوكرانيا: روسيا تنشر المزيد من الكتائب العسكرية على أراضينا

كشفت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، أن قيادة الجيش الروسي تقوم حاليًا بإرسال المزيد من الكتائب العسكرية للمشاركة في الحرب على أوكرانيا.

وذكرت الهيئة، في بيانٍ صحفي أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنه تم تشكيل ما يقرب من 400 كتيبة في منطقة لينينجراد الروسية وهي تتألف من العسكريين ذوي الخبرة القتالية حيث يتم إرسالهم إلى أوكرانيا لتعزيز إحدى وحدات فرقة البندقية الآلية الثانية والأربعين التابعة للجيش الثامن.

وأوضحت الهيئة، أن الروس يشنون المزيد من الضربات الصاروخية والقنابل على البنية التحتية المدنية في منطقتي خاركيف وزابوريزهيا، فضلاً عن إجراء عمليات استطلاع جوي بشكل نشط، مشيرة إلى أن روسيا رفعت أيضًا ما يسمى بـ "مستوى التهديد الإرهابي" إلى اللون الأصفر في المناطق المتاخمة لأوكرانيا حتى 26 أبريل الجاري ومن المرجح أن تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم نقل المعدات العسكرية والأسلحة والأفراد من هذه المناطق إلى أوكرانيا.

وأشارت إلى أنه في اتجاه سيفرسكي، تتواجد وحدات عسكرية روسية منفصلة في المناطق الحدودية في منطقة كورسك لكبح جماح قوات الدفاع الأوكرانية، وفي اتجاهي دونيتسك وتافريا، شن الروس مزيدًا من الضربات الجوية على ماريوبول كما يقومون بمهمة هجومية بالقرب من مجمع آزوفستال للمعادن والميناء البحري المحلي.

مقتل191 طفلا قتلوا وأصيب 349 آخرون في أوكرانيا

وأعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن حوالي 191 طفلا قتلوا وأصيب 349 آخرون في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأوضح المكتب - في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أن العديد من الأطفال لقوا حتفهم في الأيام الأخيرة بسبب القصف في شمال شرق وجنوب أوكرانيا.

وأضاف البيان أن الأطفال هم أيضا من بين ضحايا القصف على مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد، كما أصيبت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما بجروح خطيرة عندما أصابت ذخيرة مبنى سكني في منطقة خيرسون الجنوبية.

وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن أكثر من 720 شخصا قتلوا في بلدة "بوتشا" وضواحي كييف، مشيرة إلى أنه تم اعتبار أكثر من 200 شخص آخرين في عداد المفقودين.

وقال عمدة "بوتشا" أناتولي فيدوروك - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء - إنه تم العثور على 403 جثث بالبلدة، مرجحا ارتفاع الحصيلة حيث تقوم كاسحات الألغام بتمشيط المنطقة.

المفوضية الأوروبية تدشن عملية إنسانية جديدة في مولدوفا لدعم اللاجئين الأوكرانيين

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن انطلاق عملية إنسانية جديدة في مولدوفا عبر مرفق الاستجابة الإنسانية الأوروبي، وذلك لدعم اللاجئين الأوكرانيين الذين يتدفقون على البلاد فرارًا من استمرار القتال في بلدهم.

وذكرت المفوضية، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي: أنه منذ بدء الهجوم الروسي ضد أوكرانيا في 24 فبراير، أدى تدفق اللاجئين المدنيين الفارين من أوكرانيا إلى ارتفاع حاد في الاحتياجات الإنسانية بالدول المجاورة، وتعمل المفوضية على جميع الجبهات لتقديم المساعدة الطارئة للأشخاص المحتاجين، بما في ذلك من خلال دعم بلدان مثل جمهورية مولدوفا في تعزيز استجابتها.

وأضاف البيان أن العملية تتكون من إنشاء مستودع في العاصمة كيشيناو للشركاء الإنسانيين وتسليم أكثر من 1200 خيمة مملوكة للاتحاد الأوروبي و4 آلاف بطانية للنازحين بسبب النزاع.

ويصل هذا التسليم إلى مولدوفا بفضل تنفيذ 3 عمليات جسر جوي إنساني للاتحاد الأوروبي لنقل البضائع الإنسانية، كما يتم تمويل تخزين وتوزيع الإمدادات الإنسانية بالكامل من قبل الاتحاد الأوروبي.

البنتاجون يجتمع مع كبار صانعي الأسلحة لبحث زيادة المساعدات لأوكرانيا



قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ستستضيف اجتماعا لكبار صانعي الأسلحة حول العالم لمناقشة زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا، في خطوة تزامنت مع قرار روسيا بإعادة تجميع صفوفها العسكرية لشن هجوم متجدد على شرق أوكرانيا.

وقال المسئول، في تصريحات خاصة لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم الأربعاء، إن أكبر ثماني شركات عسكرية داخل الولايات المتحدة، من بين ذلك لوكهيد مارتن ورايثيون وإل 3 تكنولوجيز، تمت دعوتهم لحضور اجتماع سري يهدف إلى زيادة المساعدة لأوكرانيا والاستعداد لخوض صراع طويل الأمد.

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه:" ان الاجتماع سيناقش مقترحات مسئولي صناعة الأسلحة لتسريع إنتاج الأنظمة الحالية وتطوير قدرات جديدة وحديثة حاسمة للمساعدة الأمنية المستمرة لوزارة الدفاع الأوكرانية وتدريب حليفة الولايات المتحدة لخوض صراع قد يكون طويل الأمد".

وأبرزت الصحيفة: أن الولايات المتحدة قدمت بالفعل أكثر من 1.7 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في فبراير الماضي، بما في ذلك أكثر من 1400 صاروخ ستينجر مضاد للطائرات و 5000 صاروخ جافلين مضاد للدبابات ومئات من طائرات سويتش بليد، وفقًا للبنتاجون.