الأربعاء 13 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة وأستراليا تبحثان إجراءات الحلفاء لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا

جريدة الدستور

بحثت الولايات المتحدة وأستراليا الإجراءات التي يتخذها الحلفاء والشركاء لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا على الحرب غير المبررة.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، ووزيرة الخارجية والتجارة الأسترالية، كاثرين كامبل، لمناقشة الإجراءات التي يتخذها الحلفاء والشركاء لمحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومساعديه على الحرب "الوحشية" غير المبررة ضد أوكرانيا، وكذلك الجهود الجارية لتقديم الدعم لأوكرانيا.

وأدان الجانبان، بحسب البيان، الفظائع المروعة التي ارتكبتها القوات الروسية وأعربا عن عزمهما لضمان محاسبة المسؤولين عنها، ورحب كلاهما ببيان قادة "أوكوس" الأمنية الثلاثية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأخير والتعاون الوثيق المستمر الذي تمثله الشراكة.

من جانبها، أعربت شيرمان، عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وناقشت الفرص لمواصلة التعاون مع الشركاء والحلفاء لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك في مضيق تايوان.

أمريكا أوكرانيا أستراليا الولايات المتحدة

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